Обладают ли кредиторы по текущим обязательствам правом на подачу заявления о субсидиарной ответственности?

📌 Для начала следует объяснить кто такие кредиторы по текущим обязательствам?

📌 Для начала следует объяснить кто такие кредиторы по текущим обязательствам?

Кредиторы по текущим обязательствам, это те, перед которыми долги возникли после даты возбуждения дела о банкротстве в суде, то есть после даты вынесения определения суда о принятии к производству первого заявления о банкротстве организации.

Все долги, возникшие до этой даты считаются реестровыми.

👉🏼 Отличия между текущими и реестровыми кредиторами заключается не только в моменте их возникновения, но и порядке погашения.

Так реестровые требования 1-й, 2-й, 3-й очереди (при банкротстве застройщиков 4-й очереди) погашаются пропорционально.

Текущие требования кредиторов 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й очереди погашаются по дате их возникновения, при этом погашаются не пропорционально, а последовательно каждое требование, сначала более ранние, а затем более поздние.

👉🏼 Кредиторы должника по текущим обязательствам после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения расходов на проведение процедур банкротства, вправе подать заявление о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона о банкротстве, лишь в том случае, если их требования подтверждены вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона.