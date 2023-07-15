Срок рассмотрения дела по субсидиарной ответственности в суде

👉🏼 По такой категории дел, как субсидиарная ответственность, законом предусмотрено проведение предварительного судебного заседания и основного.

Иногда в ходе переговоров мне задают вопросы:

как долго продлится суд?

сколько будет судебных заседаний?

смогу ли я точно выиграть дело?

👉🏼 По такой категории дел, как субсидиарная ответственность, законом предусмотрено проведение предварительного судебного заседания и основного.

Сколько их будет на практике в каждом конкретном деле зависит от множества факторов:

количественный состав ответчиков; насколько сильно мотивирован оппоненты; личность судьи; набор предъявленных эпизодов в качестве оснований для привлечения к ответственности; в Москве или в регионах рассматривается дело; планируются ли судебные экспертизы: почерковедческая, давности, финансов-бухгалтерская и т.п.; есть ли процессуальные препятствия для рассмотрения дела, например, в других делах рассматриваются вопросы, которые в последующем могут быть использованы в споре по субсидиарной ответственности: отдельно оспариваются сделки, истребуется имущество и документы и т.п.

📌В законе написано, что заявление рассматривается судом в разумный срок применительно к положениям части 2 статьи 225.16 АПК РФ.

А в этой статье указано, что дело о защите прав и законных интересов группы лиц (иски о субсидиарной ответственности являются коллективными исками по своей сути) рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий восьми месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления, поданных в защиту прав и законных интересов группы лиц, к производству арбитражного суда, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

Опыт показывает, некоторые судьи могут рассмотреть дело за 1-2 заседания, а некоторым нужно 15-20 заседаний и больше, то есть дело может длиться от 2-3 месяцев до 2-3 лет в первой инстанции.