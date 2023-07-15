Какие документы обязательно прикладывать в суд к заявлению о субсидиарной ответственности?

📌В заявлении о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, в том числе должны быть указаны обстоятельства, на которых основаны утверждения заявителя о наличии у ответчика статуса контролирующего лица, и подтверждающие их доказательства.

📌В заявлении о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, в том числе должны быть указаны обстоятельства, на которых основаны утверждения заявителя о наличии у ответчика статуса контролирующего лица, и подтверждающие их доказательства. Это могут быть:

• выписки из ЕГРЮЛ;

• сделки, стороной которых является ответчик;

• протоколы собрания органов управления;

• бюллютени для голосования и прочие.

👉🏼 Если в заявлении названные обстоятельства не отражены и (или) к нему не приложены доказательства, подтверждающие, по мнению заявителя, данные обстоятельства, суд оставляет заявление без движения, а при не устранении допущенных нарушений — возвращает его.

📑Остальной комплект документов соответствует обычно предъявляемым исковым заявлением в арбитражный суд или суд общей юрисдикции, то есть нужно:

• оплатить госпошлину;

• прикладывать полномочия на подписавшего иск;

• прилагать документы на заявителя, организацию;

• приобщать документы, подтверждающие противоправные действия контролирующих лиц;

• соблюдение претензионного порядка

• ходатайства о принятии обеспечительных мер.

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