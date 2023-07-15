Объективные и субъективные сроки исковой давности по субсидиарной ответственности

📌 Заявление о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным настоящей главой, может быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности.

📃Заявление о привлечении к ответственности может быть подано также не позднее трех лет со дня завершения конкурсного производства в случае, если лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующего основания для привлечения к субсидиарной ответственности после завершения конкурсного производства, но не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности, если аналогичное требование по тем же основаниям и к тем же лицам не было предъявлено и рассмотрено в деле о банкротстве.

👉🏼 В случае пропуска срока на подачу заявления по уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным судом, если не истекло два года.

📅Сроки, указанные выше являются специальными сроками исковой давности, начало течения которых обусловлено субъективным фактором (моментом осведомленности заинтересованных лиц).

👉🏼 При этом данные сроки ограничены объективными обстоятельствами: они в любом случае не могут превышать трех лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) или со дня завершения конкурсного производства и десяти лет со дня совершения противоправных действий (бездействия).

❗️То есть при заявлении срока исковой давности ответчику необходимо обосновать момент начала течения срока исковой давности субъективной осведомленностью кредитора и/или арбитражного управляющего.

С учетом того, что заявление о субсидиарной ответственности можно подавать не только в конкурсном производстве, но и в наблюдении, внешнем управлении, финансовом оздоровлении, а также вне процедуры банкротства, то при доказанности истечения субъективного 3-х летнего срока исковой давности ответчик может быть освобожден только на этом основании.