Отсутствие документов у арбитражного управляющего не делает сделку автоматически недействительной!

📌Очень часто арбитражный управляющий, подавая сделку на оспаривание, заявляет свой главный аргумент: документы от последнего руководителя не были переданы, ответчик тоже не предоставил ответа на запрос, отсюда вывод, что сделка является недействительной.

📌Очень часто арбитражный управляющий, подавая сделку на оспаривание, заявляет свой главный аргумент: документы от последнего руководителя не были переданы, ответчик тоже не предоставил ответа на запрос, отсюда вывод, что сделка является недействительной.

👉🏼При этом арбитражный управляющий может не учитывать тот факт, что какие-то документы оформляются не в двух экземплярах, а все лишь в одном экземпляре и после их оформления передаются в организацию, а у контрагента они не могут быть, так как не предполагается их оформление в двух и более экземплярах.

👉🏼 Например, авансовые отчеты по полученным под отчет денежным средствам оформляются со всеми приложениями только в одном экземпляре и передаются в бухгалтерию. Поэтому спустя 2-3-5 лет после таких платежей любому лицу будет крайне проблематично найти документы и даже их копии, да и вообще хоть что-то вспомнить про то как расходовались подотчетные средства тем более с точностью до рубля.

Всем кто сталкивается с подобными ситуациями, берите на вооружение следующие аргументы:

❗️Сам по себе факт отсутствия у конкурсного управляющего документов, подтверждающих основания совершения оспариваемого платежа, не доказывает недействительность такой сделки.

❗️Не передача руководителем должника документов управляющему и непредставление ответчиком информации по контрагенту не является основанием для признания сделки недействительной, поскольку отсутствие у конкурсного управляющего информации не снимает с него бремя доказывания факта неравноценности спорной сделки.

📌Аналогичные выводы нашли свое отражения в многочисленной судебной практике, в частности в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 13.10.2021г. по делу А40-281094/2018, постановлении Арбитражного суда Московского округа от 18.06.2020г. по делу А40-246738/2017.

👩🏻‍⚖️Так в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 13.10.2021 г. по делу А40-281094/2018 об отмене судебных актов нижестоящих судов и направлении дела в суд первой инстанции указано следующее:

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 января 2013 года N 11524/12 указано, что исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений между сторонами, суду на основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимо делать вывод о возложении бремени доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на ответчика. Однако, если из представленных заявителем платежных поручений усматривается, что основаниями платежа являлись конкретные правоотношения, доказательства, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не являются такими основаниями, а денежные средства были перечислены безвозмездно, должны быть представлены заявителем. При этом, основанием для признания платежа недействительным послужило отсутствие у конкурсного управляющего документов.

Вместе с тем, сам по себе факт отсутствия у конкурсного управляющего документов, подтверждающих основания совершения оспариваемого платежа, не доказывает недействительность такой сделки. Не передача руководителем должника документов управляющему и непредставление ответчиком информации по контрагенту не является основанием для признания сделки недействительной, поскольку отсутствие у конкурсного управляющего информации не снимает с него бремя доказывания факта неравноценности спорной сделки.

Кроме того, в назначении платежей указано на оплату по договору, что прямо предусматривает наличие договорных отношений между сторонами. При таких обстоятельствах, постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене с оставлением в силе определения суда первой инстанции»