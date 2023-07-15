За что могут привлечь к субсидиарной ответственности главного бухгалтера?

Могут ли вообще привлечь к субсидиарной ответственности главного бухгалтера? Ответ однозначный: могут! Закон о банкротстве содержит открытый перечень лиц, которые могут нести такую ответственность, и главный бухгалтер не является исключением. У него нет иммунитета. Более того, в некоторых случаях вероятность привлечения его к ответственности весьма высока.

Могут ли вообще привлечь к субсидиарной ответственности главного бухгалтера? Ответ однозначный: могут! Закон о банкротстве содержит открытый перечень лиц, которые могут нести такую ответственность, и главный бухгалтер не является исключением. У него нет иммунитета. Более того, в некоторых случаях вероятность привлечения его к ответственности весьма высока.

Взять, к примеру, ситуацию, когда главный бухгалтер даёт прямые указания по выводу активов в предбанкротный период. Если не директор или акционер, а сам бухгалтер бужит штат "спасать имущество", угрожая кредиторами — это тревожный знак. Рассмотрим подробнее, при каких обстоятельствах вероятность привлечения главного бухгалтера к субсидиарной ответственности значительно возрастает.

Участие в искажении отчетности. Если главный бухгалтер активно принимал участие в формировании недостоверной бухгалтерской отчетности, скрывал или уничтожал первичную документацию — это явный сигнал. Получение средств под отчёт. Крупные суммы, полученные без надлежащих документов об их целевом использовании, также могут стать причиной привлечения. Указания по переоформлению имущества. Сохранившиеся следы указаний главного бухгалтера о переводе активов, чтобы избежать разбирательств с кредиторами, — это ещё один повод для беспокойства. Ущербные сделки. Если сделки по переоформлению активов осуществлялись по указанию главного бухгалтера на невыгодных условиях, например, без оплаты или по заниженной цене, это станет дополнительным основанием для его ответственности. Другие возможные основания. Есть множество других ситуаций, когда главного бухгалтера легко можно обвинить в недобросовестных действиях.

Однако важно заметить, что в большинстве случаев суды отказывают в привлечении к субсидиарной ответственности именно главного бухгалтера не потому, что он является "белым и пушистым", а потому что кредиторы и арбитражные управляющие не смогли собрать достаточную фактуру. Свидетельские показания недовольных сотрудников могли бы значительно укрепить позицию и создать более весомые аргументы.

Если вас беспокоит возможность привлечения к субсидиарной ответственности, важно заблаговременно проанализировать риски. Записывайтесь на консультацию, и вместе мы обсудим все возможные способы минимизации ваших рисков.