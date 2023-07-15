Где проходит грань между субсидиарной ответственностью и убытками?

📌Почему конкурсные управляющие предъявляют иски об убытках одному директору и заявления о субсидиарной ответственности другому? Причина кроется в степени ущерба.

📌Почему конкурсные управляющие предъявляют иски об убытках одному директору и заявления о субсидиарной ответственности другому? Причина кроется в степени ущерба. Если действия директора нанесли небольшой ущерб компании и кредиторам, это не ведет к банкротству, и, следовательно, суд не сможет применить субсидиарную ответственность. В таком случае ущерб рассматривается как убытки.

👉🏼Если же убыток составляет 20% и более от активов компании, это может привести к банкротству. В таком случае директора могут привлечь к субсидиарной ответственности за все непогашенные долги организации.

👉🏼Иногда конкурсные управляющие или кредиторы просят суд привлечь только к субсидиарной ответственности. Это не исключает возможности переквалификации требования. Закон предоставляет суду право самостоятельно оценить значимость действий директора и определить, должны ли они квалифицироваться как убытки или субсидиарная ответственность.

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