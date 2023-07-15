Подписал бумаги организации по доверенности, значит взял на себя риски субсидиарной ответственности

📄Подписывая документы от имени организации по доверенности, вы принимаете на себя риски субсидиарной ответственности. Это означает, что вы можете быть привлечены к ответственности за возможные убытки, понесенные организацией и ее кредиторами.
👉🏼Почему это важно?
Не перестаю удивляться, насколько много конкурсных управляющих и кредиторов пытаются привлечь к ответственности людей, связанных с организацией, за ее действия и бездействия. Если вас просят подписать:
договор,
акт,
соглашение,
письмо,
бухгалтерский баланс,
налоговую декларацию,
иные документы,
будьте осторожны!
👉🏼Возможные последствия
Подписывая указанные документы, вы можете неосознанно участвовать в ущербных действиях для организации, включая:
причинение убытков,
искажение отчетности,
наращивание кредиторской задолженности.
👉🏼Что необходимо сделать перед подписанием?
Задайте себе следующие вопросы:
1. Понимаете ли вы, что именно подписываете?
2. Какие экономические последствия это может повлечь для организации?
3. Как это отразится на учредителях и кредиторах?
Если подписанные вами документы могут привести к негативным последствиям, вы, скорее всего, берете на себя риски субсидиарной ответственности.
❗️Перед тем как бездумно подписывать документы, подумайте и обсудите ситуацию с юристом (желательно, чтобы это был независимый специалист, а не юрист вашей организации).
Если вы не знаете, к кому обратиться за помощью в подобной ситуации, я готов предложить вам личную консультацию. Не рискуйте своей ответственностью!
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