Подписал бумаги организации по доверенности, значит взял на себя риски субсидиарной ответственности

📄Подписывая документы от имени организации по доверенности, вы принимаете на себя риски субсидиарной ответственности. Это означает, что вы можете быть привлечены к ответственности за возможные убытки, понесенные организацией и ее кредиторами.

Не перестаю удивляться, насколько много конкурсных управляющих и кредиторов пытаются привлечь к ответственности людей, связанных с организацией, за ее действия и бездействия. Если вас просят подписать:

Подписывая указанные документы, вы можете неосознанно участвовать в ущербных действиях для организации, включая:

Задайте себе следующие вопросы:

1. Понимаете ли вы, что именно подписываете?

2. Какие экономические последствия это может повлечь для организации?

3. Как это отразится на учредителях и кредиторах?

Если подписанные вами документы могут привести к негативным последствиям, вы, скорее всего, берете на себя риски субсидиарной ответственности.

❗️Перед тем как бездумно подписывать документы, подумайте и обсудите ситуацию с юристом (желательно, чтобы это был независимый специалист, а не юрист вашей организации).

Если вы не знаете, к кому обратиться за помощью в подобной ситуации, я готов предложить вам личную консультацию. Не рискуйте своей ответственностью!