Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Доначисленные налоги, пени и штрафы как основание для привлечения к субсидиарной ответственности

📌Споры с участием налоговых органов как кредитора сопровождаются повышенной сложностью. Налоговая служба располагает полной информацией об организации, включая данные о движении активов и оборотах по расчетным счетам не только самой компании, но и всей группы компаний, а также о связанных с ней бизнес-процессах.

📌Споры с участием налоговых органов как кредитора сопровождаются повышенной сложностью. Налоговая служба располагает полной информацией об организации, включая данные о движении активов и оборотах по расчетным счетам не только самой компании, но и всей группы компаний, а также о связанных с ней бизнес-процессах.

🔴Выездная налоговая проверка и доначисление

При проведении выездной налоговой проверки и последующем доначислении недоимки с пенями и штрафами, такая задолженность автоматически может вменяться в субсидиарную ответственность контролирующим должника лицам. Чем больше сумма долгов, тем выше риски привлечения к ответственности.

🔴Презумпция вины

В случае, если задолженность по доначисленным налогам составляет более 50% от общей суммы долгов, предполагается, что именно это стало причиной банкротства. Однако данная презумпция может быть опровергнута.

🔴Доказательства и обоснования

Чтобы опровергнуть презумпцию, необходимо обосновать в суде наличие других причин, которые могли привести к банкротству. К таким причинам могут относиться:

  • Неблагоприятная экономическая конъюнктура

  • Введение санкций

  • Пандемия, которая резко снизила спрос на товары и услуги

  • Резкий рост курса иностранных валют, приведший к отрицательной рентабельности бизнеса

  • Другие значимые факторы

Если не выстраивать позицию защиты, обосновывающую наступление банкротства внешними факторами, риски привлечения к субсидиарной ответственности будут максимальными. Важно подготовить убедительную аргументацию и предоставить соответствующие доказательства для снижения этих рисков.

Информации об авторе

Павел Бессонов

Павел Бессонов

Юрист в Индивидуальный предприниматель

16 подписчиков 264 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию