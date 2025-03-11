Доначисленные налоги, пени и штрафы как основание для привлечения к субсидиарной ответственности

📌Споры с участием налоговых органов как кредитора сопровождаются повышенной сложностью. Налоговая служба располагает полной информацией об организации, включая данные о движении активов и оборотах по расчетным счетам не только самой компании, но и всей группы компаний, а также о связанных с ней бизнес-процессах.

При проведении выездной налоговой проверки и последующем доначислении недоимки с пенями и штрафами, такая задолженность автоматически может вменяться в субсидиарную ответственность контролирующим должника лицам. Чем больше сумма долгов, тем выше риски привлечения к ответственности.

В случае, если задолженность по доначисленным налогам составляет более 50% от общей суммы долгов, предполагается, что именно это стало причиной банкротства. Однако данная презумпция может быть опровергнута.

Чтобы опровергнуть презумпцию, необходимо обосновать в суде наличие других причин, которые могли привести к банкротству. К таким причинам могут относиться:

Неблагоприятная экономическая конъюнктура

Введение санкций

Пандемия, которая резко снизила спрос на товары и услуги

Резкий рост курса иностранных валют, приведший к отрицательной рентабельности бизнеса

Другие значимые факторы

Если не выстраивать позицию защиты, обосновывающую наступление банкротства внешними факторами, риски привлечения к субсидиарной ответственности будут максимальными. Важно подготовить убедительную аргументацию и предоставить соответствующие доказательства для снижения этих рисков.