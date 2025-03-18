Авось пронесет и не привлекут к субсидиарной ответственности?!🤔

Возможно, такие мысли возникали у вас в голове, когда вы решили бросить компанию с долгами и не платить кредиторам. 💸

Возможно, такие мысли возникали у вас в голове, когда вы решили бросить компанию с долгами и не платить кредиторам. 💸

Зачем нанимать юристов, тратить деньги, нести расходы и тратить своё время на поиск таких специалистов? Зачем уделять этому внимание? 🤷‍♂️ Может, всё как-то само разрешится? Суд разберётся во всём и без вашего участия, думали, наверное, некоторые.

Но если не являться в суд, это может восприняться как ваше убеждение в том, что вы не виновны в доведении организации до банкротства. Поэтому нет смысла уклоняться от суда и что-то объяснять. 📉

В подавляющем большинстве случаев такие истории заканчиваются одинаково — принятием судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности по всем долгам организации. ⚖️ Пассивная позиция ответчика — лучшее, что может быть для кредиторов и конкурсного управляющего, так как закон о банкротстве предполагает вину контролирующих лиц в доведении до банкротства.

Расчёт ответчиков на «авось пронесёт» экономит время, деньги и нервы вашим оппонентам и упрощает задачу суду с вынесением решения против вас. За вас никто ничего додумывать не будет, и за основу будет взята позиция из иска арбитражного управляющего или кредиторов о привлечении вас к субсидиарной ответственности. 📝

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