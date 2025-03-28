ЦОК КПП УСН 27.03 Мобильный
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Страхование ответственности как способ защиты от субсидиарной ответственности ⚖️

Этот механизм позволяет минимизировать финансовые потери, если суд удовлетворит требования кредиторов. Разберем, как это работает, какие преимущества дает страхование и с какими ограничениями можно столкнуться.

Страхование ответственности — один из способов защиты контролирующих лиц (руководителей, собственников) от рисков привлечения к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве. Этот механизм позволяет минимизировать финансовые потери, если суд удовлетворит требования кредиторов.

Разберем, как это работает, какие преимущества дает страхование и с какими ограничениями можно столкнуться.

🔍 Какие риски покрывает страхование?

Страхование может покрывать:

✔️ Субсидиарную ответственность за долги компании, если суд установит, что действия застрахованного лица привели к банкротству.

✔️ Судебные издержки (расходы на адвокатов, экспертизы и т. д.).

✔️ Убытки, связанные с оспариванием сделок или других действий в рамках банкротства.

✅ Преимущества страхования ответственности

🔹 Финансовая защита. Позволяет избежать значительных личных расходов в случае привлечения к субсидиарной ответственности.

🔹 Снижение рисков. Руководители и собственники могут работать увереннее, зная, что их личные активы защищены.

🔹 Привлекательность для инвесторов. Наличие страховки повышает доверие партнеров и инвесторов к компании.

⚠️ Ограничения страхования ответственности

🔸 Высокая стоимость. Страховые премии могут быть значительными, особенно для компаний с высокими рисками.

🔸 Ограничения по страховой сумме. Страховая выплата может не покрыть все возможные убытки, особенно в крупных делах.

🔸 Исключения из покрытия. Страховые компании часто не покрывают:

• умышленные нарушения,

• мошенничество,

• действия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

🔸 Сложность оформления. Для получения страховки требуется предоставить детальную информацию о деятельности компании, что может быть затруднительно.

📊 Пример из практики

📌 Директор компании оформил страховку ответственности на сумму 10 млн рублей.

Если его привлекут к субсидиарной ответственности на 12 млн рублей, страховая компания покроет 10 млн рублей, а оставшиеся 2 млн рублей директору придется выплачивать из личных средств.

Информации об авторе

Павел Бессонов

Павел Бессонов

Юрист в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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