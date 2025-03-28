Страхование ответственности как способ защиты от субсидиарной ответственности ⚖️

Страхование ответственности — один из способов защиты контролирующих лиц (руководителей, собственников) от рисков привлечения к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве. Этот механизм позволяет минимизировать финансовые потери, если суд удовлетворит требования кредиторов.

Разберем, как это работает, какие преимущества дает страхование и с какими ограничениями можно столкнуться.