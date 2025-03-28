Страхование ответственности как способ защиты от субсидиарной ответственности ⚖️

Страхование ответственности — один из способов защиты контролирующих лиц (руководителей, собственников) от рисков привлечения к субсидиарной ответственности в делах о банкротстве. Этот механизм позволяет минимизировать финансовые потери, если суд удовлетворит требования кредиторов.
Разберем, как это работает, какие преимущества дает страхование и с какими ограничениями можно столкнуться.
🔍 Какие риски покрывает страхование?
Страхование может покрывать:
✔️ Субсидиарную ответственность за долги компании, если суд установит, что действия застрахованного лица привели к банкротству.
✔️ Судебные издержки (расходы на адвокатов, экспертизы и т. д.).
✔️ Убытки, связанные с оспариванием сделок или других действий в рамках банкротства.
✅ Преимущества страхования ответственности
🔹 Финансовая защита. Позволяет избежать значительных личных расходов в случае привлечения к субсидиарной ответственности.
🔹 Снижение рисков. Руководители и собственники могут работать увереннее, зная, что их личные активы защищены.
🔹 Привлекательность для инвесторов. Наличие страховки повышает доверие партнеров и инвесторов к компании.
⚠️ Ограничения страхования ответственности
🔸 Высокая стоимость. Страховые премии могут быть значительными, особенно для компаний с высокими рисками.
🔸 Ограничения по страховой сумме. Страховая выплата может не покрыть все возможные убытки, особенно в крупных делах.
🔸 Исключения из покрытия. Страховые компании часто не покрывают:
• умышленные нарушения,
• мошенничество,
• действия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
🔸 Сложность оформления. Для получения страховки требуется предоставить детальную информацию о деятельности компании, что может быть затруднительно.
📊 Пример из практики
📌 Директор компании оформил страховку ответственности на сумму 10 млн рублей.
Если его привлекут к субсидиарной ответственности на 12 млн рублей, страховая компания покроет 10 млн рублей, а оставшиеся 2 млн рублей директору придется выплачивать из личных средств.
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