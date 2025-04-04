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Последствия для руководителя при бесконтрольном банкротстве организации⚠️

Если компания становится банкротом, а ее руководство (директор, учредители, топ-менеджеры) не принимает мер по контролю над процессом, это может привести к серьезной личной ответственности. Рассмотрим основные последствия.