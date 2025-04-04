ЦОК ПРЕМ статья (643458) 03.04 Мобильный
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Последствия для руководителя при бесконтрольном банкротстве организации⚠️

Если компания становится банкротом, а ее руководство (директор, учредители, топ-менеджеры) не принимает мер по контролю над процессом, это может привести к серьезной личной ответственности. Рассмотрим основные последствия.

Если компания становится банкротом, а ее руководство (директор, учредители, топ-менеджеры) не принимает мер по контролю над процессом, это может привести к серьезной личной ответственности. Рассмотрим основные последствия:

1. Субсидиарная ответственность 💸

Если суд установит, что руководитель:

  • Не подал заявление о банкротстве вовремя (когда признаки неплатежеспособности были очевидны);

  • Скрывал активы, выводил деньги или заключал подозрительные сделки;

  • Не вел бухгалтерию или уничтожил документы;

- Игнорировал требования кредиторов, продолжая наращивать долги, то кредиторы могут взыскать долги компании с него лично.

2. Уголовная ответственность ⚖️

По статьям 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) и 195 УК РФ (Незаконные действия при банкротстве) — если доказан умысел. Возможные наказания:

  • Штрафы;

  • Принудительные работы;

  • Лишение свободы.

3. Дисквалификация и запрет на руководящие должности ⛔

- До 3 лет (по административному делу);

- До 6 лет (если имеется приговор по уголовной статье).

4. Включение в реестр «недобросовестных директоров» 📋

Будущие работодатели и контрагенты увидят, что руководитель связан с банкротством, что усложнит трудоустройство и получение кредитов.

5. Личные репутационные потери 👥

  • Конфликты с партнерами и кредиторами;

  • Проблемы с открытием нового бизнеса.

Как избежать последствий?

  • Своевременно инициировать банкротство, если компания неплатежеспособна.

  • Не допускать сокрытия активов и подозрительных сделок.

  • Вести документооборот (бухгалтерия, договоры, решения).

  • Привлекать юристов на раннем этапе.

Если вы столкнулись с рисками банкротства или оно уже идет, рекомендую срочно проанализировать ситуацию и проконсультироваться с юристом обо всех возможных рисках.

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Павел Бессонов

Павел Бессонов

Юрист в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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