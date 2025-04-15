Возможно ли субсидиарная ответственность гражданина в банкротстве физического лица?🤔

📌Субсидиарная ответственность — это инструмент, предусмотренный для контролирующих должника лиц в банкротстве организаций.

👉🏼Иногда мне задают вопросы о банкротстве физических лиц. Давайте разберемся, что это значит.

📌Субсидиарная ответственность — это инструмент, предусмотренный для контролирующих должника лиц в банкротстве организаций. Существует два типа банкротств:

1️⃣Рыночные банкротства — за такие случаи контролирующих лиц организации не наказывают и не привлекают к ответственности.

2️⃣Нерыночные или криминальные банкротства — в этих случаях собственники и руководители используют юридическое лицо для личного обогащения, нанося ущерб интересам кредиторов.

Например, они могут брать авансы без намерения выполнить работу или поставить товары, а затем исчезать с полученными средствами, бросая организацию.

👉🏼Что касается субсидиарной ответственности в банкротстве физических лиц, то данный инструмент на них не распространяется. Это связано с тем, что граждане, как правило, доводят себя до банкротства собственными действиями.

👉🏼Однако у граждан в процедуре банкротства есть другая, схожая проблема. Если гражданин в течение всей процедуры вел себя недобросовестно по отношению к суду, арбитражному управляющему и кредиторам, он может столкнуться с последствиями.

К примеру, если он скрывал документы и имущество, совершал сделки по отчуждению имущества в предбанкротный период, чтобы избежать обращений взыскания со стороны кредиторов, или всячески чинил препятствия для поиска и контроля над своим имуществом, то в конце процедуры банкротства существует высокая вероятность того, что суд примет решение о сохранении долгов за таким гражданином.

Это означает, что те долги, которые должны были быть списаны, останутся, и кредиторы смогут продолжать предъявлять исполнительные листы приставам даже после завершения процедуры банкротства. 💼

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