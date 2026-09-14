Можно ли привлечь главного бухгалтера к субсидиарной ответственности только из-за должности

Должность главного бухгалтера сама по себе не означает, что человек контролировал компанию и должен отвечать по ее долгам.

⚖️ Должность главного бухгалтера сама по себе не означает, что человек контролировал компанию и должен отвечать по ее долгам.

В деле о банкротстве к субсидиарной ответственности привлекли сразу несколько лиц — руководителей, участников, предполагаемых бенефициаров и главного бухгалтера. Основанием стали в том числе налоговые доначисления на 154,8 млн рублей и вывод более 690 млн рублей через технические организации.

📌 В отношении главного бухгалтера нижестоящие суды фактически исходили из самой занимаемой должности.

Однако кассация указала: для признания лица контролирующим этого недостаточно. Необходимо установить, имело ли оно реальную возможность определять действия должника и какую именно роль сыграло в причинении вреда кредиторам.

Суды не оценили доводы бухгалтера о том, что она не распоряжалась денежными средствами, не получала выгоду и не имела собственной заинтересованности в спорных операциях.

👥 Аналогичные замечания возникли и в отношении нескольких участников общества.

Само по себе предположение, что они «не могли не знать» о происходящем, не заменяет исследования действий каждого человека. Суд должен установить степень вовлеченности конкретного ответчика, его влияние на управление компанией и участие в причинении вреда.

Кассация также раскритиковала ситуацию, когда контроль одного лица обосновывался его связью с другим, а контроль второго — обратной связью с первым. Такой «замкнутый круг» не доказывает фактический контроль.

🔄 В результате судебные акты в отношении главного бухгалтера и ряда других ответчиков отменили, а спор в этой части направили на новое рассмотрение.

📄 Дело № А55-37953/2022.

📩 Формальная должность или связь с другими участниками компании еще не означают автоматического наличия контроля и оснований для субсидиарной ответственности.