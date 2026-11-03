⚖️ Налоговая вернула в конкурсную массу 49,6 млн рублей. Должна ли она заплатить еще и проценты?

🔎 Обстоятельства дела

В ходе конкурсного производства компания реализовала имущество, в результате чего возникла обязанность по уплате налога на прибыль в размере около 49 млн рублей.

Налоговая инспекция принудительно списала со счета должника 49,6 млн рублей.

Впоследствии суд признал списания недействительными из-за нарушения очередности расчетов с кредиторами и обязал вернуть деньги в конкурсную массу.

Средства были возвращены 15 января 2024 года.

Однако должник потребовал дополнительно взыскать проценты за незаконное удержание денежных средств.