⚖️ Налоговая вернула в конкурсную массу 49,6 млн рублей. Должна ли она заплатить еще и проценты?

Верховный суд рассмотрит спор о начислении процентов на сумму налога, взысканного с компании-банкрота с нарушением очередности удовлетворения требований кредиторов.
От решения зависит, какие правила применяются к таким платежам: налогового законодательства или законодательства о банкротстве.
🔎 Обстоятельства дела
В ходе конкурсного производства компания реализовала имущество, в результате чего возникла обязанность по уплате налога на прибыль в размере около 49 млн рублей.
Налоговая инспекция принудительно списала со счета должника 49,6 млн рублей.
Впоследствии суд признал списания недействительными из-за нарушения очередности расчетов с кредиторами и обязал вернуть деньги в конкурсную массу.
Средства были возвращены 15 января 2024 года.
Однако должник потребовал дополнительно взыскать проценты за незаконное удержание денежных средств.
⚖️ Что решили суды?
Первая, апелляционная и кассационная инстанции поддержали требование частично.
С налоговой инспекции взыскали 3,69 млн рублей процентов за период с 1 июня 2023 года по 15 января 2024 года.
Начало периода суды связали с постановлением Конституционного суда РФ от 31 мая 2023 года № 28-П, которым была устранена правовая неопределенность относительно очередности погашения налога на прибыль при реализации имущества банкрота.
📌 Почему налоговая не согласилась?
Инспекция обратилась в Верховный суд, указав на принципиальное различие между двумя ситуациями:
▪️ Излишнее взыскание налога, когда возникает вопрос о применении статьи 79 НК РФ.
▪️ Взыскание действительного налогового обязательства с нарушением очередности расчетов в банкротстве.
По мнению налогового органа, возвращенные средства не являются излишне взысканным налогом, поскольку сама налоговая обязанность существовала.
Инспекция считает, что при наличии оснований для начисления процентов их период должен начинаться не ранее 22 ноября 2023 года, после признания списаний недействительными.
В таком случае сумма процентов, по расчету налогового органа, не превысит 1,13 млн рублей.
🏛 Что предстоит решить Верховному суду?
Экономколлегии необходимо определить:
▪️ Применима ли статья 79 НК РФ к налогу, возвращенному в конкурсную массу вследствие нарушения банкротной очередности?
▪️ С какого момента следует начислять проценты на возвращенную сумму?
▪️ Как обеспечить баланс интересов должника, налогового органа и остальных кредиторов?
💡 Почему это важно?
Спор затрагивает разграничение налоговых и банкротных правоотношений.
Возврат денег в конкурсную массу восстанавливает возможность расчетов с кредиторами. Но вопрос о дополнительной компенсации за период удержания этих средств требует самостоятельной правовой оценки.
На момент передачи жалобы в Экономколлегию окончательная позиция Верховного суда по этому вопросу еще не была сформулирована.
📩 Если налоговые платежи или действия уполномоченного органа нарушают очередность расчетов в банкротстве, важно своевременно определить надлежащий способ защиты.