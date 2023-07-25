Реальная ответственность сторон в договоре. Как ее обеспечить

В договорах часто есть раздел: «Ответственность сторон». И там регулярно наблюдаю смешную ситуацию. Есть пункт о том, что «Исполнитель обязан…» (скажем, предоставлять Заказчику данные о привлечении к исполнению договора третьих лиц…) Но нет ни слова о том, что, собственно, будет, если Исполнитель не предоставит эти данные.

«В переводе с юридического языка на русский» это означает, что никакой ответственности исполнитель по факту не несет.

Любые пункты договора, обязывающие контрагента совершить какие-либо действия, обязательно должны сопровождаться пунктами о реальной ответственности (например, совершенно конкретных штрафах и неустойках).

Более того: в реальности российского законодательства пока не для всех действий присутствуют инструменты принуждения.

Например, даже если суд обязал ответчика заключить определенный договор, то судебные приставы не имеют возможности физически заставить его это сделать. А вот взыскать неустойку в случае отказа — запросто.

Короче, предлагаю проверить Ваши договоры на предмет этого момента.

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