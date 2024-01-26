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Управленческий учет

Влияние проектного управления на экономику и компании. Методы управления

Изначально проектное управление разрабатывалось и применялось в рамках корпоративных структур. Проектные команды доказали свою эффективность в IT-секторе. Позже технологии управления, ориентированные на работу в команде, стали применяться в других сферах экономики и развития.
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Влияние проектного управления на экономику и компании. Методы управления
Влияние проектного управления на экономику и компании

В России заинтересованность во внедрении проектного управления показывают многие государственные структуры. Разрабатываются отраслевые и государственные стандарты, принимаются постановления и выпускаются рекомендации. Говорить о полном отказе от классического менеджмента нельзя, он продолжит применяться для решения определенного круга задач наравне с новыми технологиями.

Этому вопросу посвящено значительное количество научных работ, исследований и публикаций. Аналитика подтверждает, что проектное управление способствует развитию и оздоровлению рыночных процессов, росту компаний и положительно влияет на глобальные международные экономические процессы.

Проектное управление на глобальном уровне

На глобальном уровне разработкой теории и внедрением проектной деятельности в сочетании с гибкой методологией занимается PMI (Project Management Institute). Это ведущий институт, в котором было разработано специальное руководство PMBoK — крупнейшая база знаний по управлению проектами. В России аналогом этого документа является ГОСТ Р 57100, который применяется в качестве фреймворка для наиболее масштабных корпоративных и государственных проектов.

Институт PMI занимается статистическими и аналитическими исследованиями влияния технологий проектного управления на развитие рынка. К работе привлекаются также специалисты из сторонних исследовательских агентств.

Примеры проведенных иследований

«Гибкие подходы к крупным проектам в крупных организациях». Авторы — Брайан Хоббс и Иван Пети. Исследовательская работа завершена в 2017 году. Отмечено, что проектный подход используют большинство крупных компаний, но только немногим удается довести начатые проекты до завершающей стадии. Причиной такого явления авторы считают недостаточные знания, медленное внедрение инноваций и то, что новые модели управления остаются на стадии тестирования. Для крупных компаний характерен высокий уровень бюрократизации, а это явление тормозит развитие и внедрение новых методологий. Ответственные лица оказались не готовы к усвоению нового подхода к управлению. В результате значительного влияния проектного похода не зафиксировано.

Итог исследования: На данном этапе оценка эффективности внедрения новой методологии по объективным причинам необъективна и нецелесообразна.

«Достижение большей гибкости: люди и драйверы процессов, ускоряющие получение результатов». Работа опубликована институтом PMI. Результаты исследования были представлены агентством Forrester Consulting. Собранная информация в дальнейшем была использована в отчете Pulse of the Profession («Пульс профессии»).

Выводы исследования: Такие методы управления проектами, как гибридные или предиктивные, показывают положительные результаты. Факторы процесса и задействованные в нем люди демонстрируют готовность к переменам и способствуют росту гибкости и приспосабливаемости компании.

В компаниях, практикующих гибкое управление, за время исследования повысились выручка, финансовая устойчивость и эффективность работы. Такие результаты доказывают, что гибкое управление легче внедряется, когда руководство компании готово признать необходимость изменений и активно способствовать их реализации. Стремление к балансу скорости и гибкости обеспечивает высокую маневренность, быструю масштабируемость и стабильность бизнес-процессов. Такая технология управления дает разнообразный инструментарий для выбора подходов к развитию проекта.

Итог исследования: Внедрение проектного подхода исключительно номинально не дает результата.

«Управление проектами и организационные изменения». Авторы исследовательской работы — Алисия Эйткен, Линн Кроуфорд и Анат Хасснер-Амиас. Были проанализированы аспекты изменений, которым подвергаются компании в ходе внедрения методик проектного подхода. Рассматривались структурные изменения без анализа общей теории процессов.

Итог исследования: Изменения неизбежны, они происходят, но руководство компании не всегда должным образом их декларирует. Несмотря на это, структура управления компании подвергается переформатированию.

Исследование ценности управления проектами было заказано институтом PMI. Одна из первых научных работ по этой теме. Целью исследования было обоснование ценности внедрения проектного подхода к управлению компанией, по возможности вычисление количественных показателей достигнутых успехов. Сбор данных продолжался 3 года. В исследовании были задействованы несколько реальных предприятий.

Выводыисследователей об эффективности проектного подхода достаточно убедительны.

Pulse of the Profession 2021. В ежегодном итоговом отчете, представленном PMI, рассматриваются актуальные исследования рынка. Отчет «Пульс профессии» оформлен в формате опроса. В завершение проведен сравнительный анализ отчетов за прошлые годы, отмечено изменение ключевых показателей.

В документе приведены данные о достижениях, которых добились топ-менеджеры и компании в целом в результате использования проектного управления. Отмечена динамика развития по ключевым показателям, таким как завершаемость, соответствие бюджету, планирование рисков.

В общих чертах представлены аналитика неудач и разбор причин, по которым так произошло. Точные данные отсутствуют, есть только общий поверхностный анализ и выводы отдельных специалистов без конкретных кейсов.

Российский опыт внедрения проектного управления

Не отрицая важности теоретических исследований, хочется подчеркнуть, что для оценки эффективности проектного подхода лучшим материалом станет получение отзывов и данных с мест непосредственного внедрения. В нескольких российских регионах такой подход был опробован, внедрен и продвигался на государственном уровне. Рассмотрим, каких результатов удалось получить исследователям этих процессов.

Эффективность внедрения рассматривалась на примере ряда госструктур РФ, где было опробовано проектное управление.

«Цифровизация проектного менеджмента в государственном и муниципальном управлении России»

Коллектив авторов — Бурова А. Ю., Барыкин С. Е., Островская Н. В. Год написания работы — 2018. К исследованию были привлечены представители Санкт-Петербургского филиала Финансового института при Правительстве РФ, а также сотрудники Высшей школы сервиса и торговли при Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого.

Цель исследования: Необходимо было убедиться в том, что внедрение программ цифровизации выполняется в соответствии с запланированными сроками.

Итог исследования: Для реального практического внедрения государственной программы на 2018 год реализуется создание ключевых институтов, создается инфраструктура. Отмечены объективные проблемы: отсутствует адекватная система оценки эффективности внедрения, необходимо создать единую методологию, поставить конкретные задачи. Необходим единый реестр рисков. Нужны общие для всего государства и конкретные для каждого региона цели внедрения, точная система контроля и обеспечение достаточной ресурсной базы. Авторы считают, что ключевая проблема — отсутствие единой методологической базы.

«Проектное управление в государственном секторе: зарубежный опыт и российская практика»

Авторы исследования — Мирошниченко И. В. и Шпиро Л. А. Опубликовано в «Вестнике Удмуртского университета».

Цель работы: Изучение успешных примеров внедрения методик проектного управления в Великобритании, Канаде и Норвегии. Сфера, которая была подвергнута трансформации, — оказание услуг населению. Проведено переформатирование процессов коммуникации и информирования, внедрены новые технологии, в том числе на крупных строительных объектах. Осуществлено наращивания военного потенциала.

Итоги исследования: Приведена промежуточная оценка эффективности перехода российских государственных структур на инновационные методы управления в сравнении с зарубежным опытом.

Авторы работы отметили, что ключевым ресурсом в ракурсе внедрения инноваций является человеческий капитал. Необходимо привлекать квалифицированных специалистов с достаточным опытом внедрения новых методов, которые будут способны эффективно развивать и завершать проекты. Только разработки методологии без привлечения людей недостаточно.

«Сравнительный анализ актуальных методологий проектного управления»

Автор — Мерзликина С. С., руководитель подразделения «Т2 Мобайл».

Содержание работы: Составлен обзор ключевых особенностей работы различных методологий управления проектами в отечественных условиях и на западе. Рассматриваются также инновационные программные решения для управления проектами.

Выводы: Отмечено недостаточное развитие и распространение технологий проектного менеджмента в России. Основные сферы внедрения гибких методов управления — IT, банковские структуры. Охват сфер, в которых внедряется гибкое проектное управление, в европейских государствах значительно шире.

В завершение

На данном этапе развития для проведения подробного исследования методик проектного управления и опыта внедрения командного менеджмента в России недостаточно данных. Для каждой конкретной компании для определения перспектив и рисков внедрения новых методологий необходимо привлечение специалистов, выделение бюджета, закупка оборудования, временные затраты. Необходимо сформировать команду и на практике оценить выгоды от новых управленческих инициатив.

Чтобы добиться быстрого роста, необходимо полностью принять идеи, методы и концепцию гибкого управления. Если подойти к процессу формально, то заметного эффекта от внедрения ожидать не стоит.

Комментарии

1
  • Владислав Савушкин
    Идейный вдохновитель

    ...когда руководство компании готово признать необходимость изменений и активно способствовать их реализации.

    Только при таком подходе возможно проводить изменения на предприятии и повышать его управляемость.

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