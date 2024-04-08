Projecto.pro
Менеджмент

Бережливое производство. Lean-принципы в проектном управлении

Технологии бережливого производства впервые были применены в Японии, после чего их начали использовать и в странах западного мира. В английском языке слово lean переводится как «худой», но применительно к экономической деятельности оно выступает синонимом понятий «бережливый» или «экономный».
12 5
Бережливое производство. Lean-принципы в проектном управлении
Lean-принципы в проектном управлении

Автором модели бережливого производства еще в 50-е годы прошлого века оказался японский инженер Тайити Оно, работавший в компании Toyota. В свою очередь фундамент этой теории был заложен еще в период индустриализации 30-х годов в Советском Союзе, когда теоретики рассматривали возможности для максимального сокращения затрат в процессе трансформации экономики страны. Термин Lean production впервые в экономике появился благодаря американскому бизнесу, быстро оценившему преимущества японскому модели построения производства.

Сегодня встретить Lean-концепции управления можно как на промышленных предприятиях, так и в организациях совершенно иной направленности, вплоть до разработки IT-продуктов.

Основные принципы Lean production в управлении проектами

Методики бережливого производства не предполагают каких-либо секретов, зачастую специалисты используют их вместе с Kanban или Agile-методиками, но возможно применение вместе со SCRUM-разработками, Value Engineering и другими методиками, применяемыми в управлении проектами.

При всей своей популярности международные стандарты ISO не предусматривают наличия в них lean-принципов. Вместе с этим с 2020 года в Болгарии прошла регистрацию компания Lean Project Management Foundation, специализирующаяся на создании фреймворка LeanPM для реализации принципов бережливого производства и подготовке специалистов в этом направлении.

Данный фреймворк базируется на шести фундаментальных принципах:

  • функционирование в интересах всех заинтересованных сторон;

  • формирование ценности, устранение потерь;

  • постоянное совершенствование и опора на знания;

  • системность мышления с учетом существующих взаимосвязей элементов;

  • эффективность взаимодействия и коммуникаций;

  • стремление к упрощению проектной деятельности.

Принципы бережливых стартапов

Для принципов деятельности стартапов в сфере lean production характерно следующее:

  • разработка продукта с минимальной жизнеспособностью. Наличие MVP (Minimum Viable Product) обеспечивает возможность проверить работоспособность изначальной гипотезы, после чего уже можно заняться вопросами непосредственной реализации проекта. Он же позволяет настроить взаимодействие с внешним окружением для получения обратной связи, определить рентабельность и иные показатели перспективного проекта;

  • непрерывность развертывания. Данный принцип в первую очередь объективен для IT-отрасли, но его несложно адаптировать и к другим направлениям бизнеса. В данном случае речь ведется о необходимости максимально часто проводить обновление продукта, чтобы он становился все лучше и лучше для клиентов. После каждого обновления обратная связь позволяет собрать информацию для следующих улучшений;

  • сплит-тестирование. Проведение подобных экспериментов позволяет выбрать лучший вариант из нескольких существующих версий. При этом реализация тестирования не предполагает обратной связи, а окончательное решение принимается по результатам рассмотрения спроса на каждый из вариантов продукта;

  • внедрение KPI. За счет оценки показателей эффективности есть возможность оценить ход реализации проекта, установить наиболее эффективные средства мотивации сотрудников. Посредством таких параметров отслеживается и уровень жизнеспособности проекта в динамике времени;

  • использование поворотов. Данный принцип предполагает необходимость своевременно вносить в проект необходимые корректировки. Это своего рода набор опорных точек, на основе которых осуществляется развитие жизненного цикла проекта, отдельного стартапа или компании;

  • учет инноваций. Потребность в непрерывном инновационном совершенствовании и анализе собственного опыта и опыта основных конкурентов является важной составляющей деятельности;

  • «Строить — Изменять — Узнавать» (BML). Данный цикл действий предусматривает выработку идеи, формирование MVP-продукта, анализ его параметров, принятие решения о необходимости запуска, накопление информации. Дальше происходит повторение этапа с новым циклом, но уже применительно к новой идее, продукту или дополнительным функциям.

Lean-принципы в управлении проектами

Любой проект предполагает наличие рисков, особенно это характерно для крупных и технологически сложных проектов. Риски банкротства, несоблюдения сроков, ошибок планирования, изменений во внешней среде являются наиболее распространенными причинами сворачивания стартапов.

Директивные методики демонстрируют низкую эффективность при разработке проектов. Требуется эффективность ограниченных финансовых средств, выделенных на реализацию, а этого можно добиться только в условиях наличия необходимой адаптивности ко внешней среде как самого проекта, так и персонала, ответственного за его реализацию. Это в свою очередь обеспечивает возможность оперативности принятия решения о целесообразности продолжения или сворачивания проекта. Чем раньше принято решение о прекращении проекта, тем меньше окажутся затраты на него.

Основной целью применения подобной методологии выступает сокращение существующих рисков при достижении поставленных целей.

Не сложно заметить, что деятельность Lean-стартапов значительное внимание уделяет проведению тестирования и рассмотрению концепций. Причина этого заключается в ориентации проектов в области бережливого производства на максимально возможное сокращение затрат без потерь качества. Соответственно, любая генерируемая идея подвергается тестированию с целью установить, насколько она позволяет добиться поставленных целей. При этом основой для такого тестирования выступает MVP или сплит-тестирование.

Любые бизнес-планы, подготовка которых ведется для демонстрации инвесторам, построены на демонстрации оптимального развития ситуации, но на практике добиться этого оказывается крайне проблематично. Уже на этапе первого предложения потребителю возможно появление недостатков, способных поставить крест на дальнейшем существовании продукта. В результате продолжительный период разработки окажется выполненным впустую, разработчик понесет существенные расходы без достижения положительного результата. Доработать же продукт под требования рынка можно далеко не всегда.

Применение MPV позволяет на практике проверить теоретические наработки и предположения, причем с минимальным объемом материальных затрат и с получением полноценной обратной связи для внесения корректировок и изменений.

Подобная модель действий признается оптимальной для стартапов и представителей малого бизнеса, изначально лишенных серьезных финансовых возможностей. Вместо того, чтобы доводить до конечного результата идею, имеющую лишь теоретическое обоснование, можно получить решение, прошедшее реальную проверку на практике. Полученные же результаты позволяют принять дальнейшее решение о целесообразности продолжения проекта.

В целом lean-проекты ориентированы на взаимодействие с реальными потребителями, а обратная связь от покупателей, партнеров, поставщиков является источником ценной информации для оптимизации.

С учетом наличия данных о текущих проблемах у конкурентов и существующих потребностях lean-проекты оказываются куда более гибкими и эффективными, чем реализуемые другими участниками рынка.

Свою пользу несет и проведение регулярных обновлений, каждое из которых не предполагает кардинальных преобразований, поэтому каждый раз легко собирается обратная связь на основе использовавшихся ранее решений.

Пути сокращения затрат на этапе планирования и устранения ошибок

Для обхода проекта методика предусматривает использование холстов — шаблонов, собираемых из нескольких гипотез:

  • Business Model Canvas. Таблица, объединяющая девять разделов (сегменты клиентов, ценности, взаимодействия, каналы, ресурсы, партнеры, доходы, расходы, действия). Для каждого из них предусмотрено наличие вопросов, требующих получения ответа, на основании которых сформируются итоговая картина происходящего и понимание актуальности представленной концепции;

  • Lean Canvas. Данная модель в целом повторяет описанную выше, но изначально адаптирована под потребности стартапов;

  • Value Proposition Canvas. Схема с ценностным предложением, дополняющим предложенную модель бизнеса в разрезе взаимоотношений потребителя и продукта;

  • Mission Model Canvas. Модель с адаптацией под потребности некоммерческих организаций или в условиях существования четко ограниченного бюджета.

Управление проектами с использованием lean-методик

С точки зрения технической составляющей данные модели практически не имеют отличий от Agile-методик. Соответственно, возможно применение стандартных списков, kanban-досок, сетевых графиков и иных традиционных для управления проектами решений.

Начать дискуссию

6-НДФЛ

❗❗❗ ФНС разъяснила, по какой форме сейчас сдавать 6-НДФЛ

Налоговики рекомендуют сдавать 6-НДФЛ по форме, которая еще не действует.

27

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Константин Чупырь
Налоговые требования

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?

О них уже было написано много публикаций, постов, статей и заметок, но тема все еще остра, и актуальна, и широка, поэтому давайте напомним или вспомним, как отвечать адекватно и когда можно, отвечая, не отвечать.

Снова про них — про требования. Как на них реагировать?
44
Налоговые штрафы

В Налоговом кодексе появилось 2 новых штрафа

Изменения в НК в части налоговой ответственности затрагивают налоговых агентов по налогу на прибыль и социальные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке.

1
86

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Glabix
Менеджмент

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны

Привет! Мы делаем систему для управления проектами и командами на каждый день, будем делиться своим опытом и практиками.

Что такое Zoom-усталость и 8 шагов к тому, чтобы полюбить созвоны
2
33
Бизнес-психология

Как защитить личные границы на работе

На часах 11 вечера, а вы в очередной раз не успели вернуться домой с офиса вовремя. Начальник попросил «по-дружески» доделать задачи вашего коллеги, который сегодня отпросился пораньше. Подобные ситуации повторяются из раза в раз, вы не можете отказать никому, но и вопрос о финансовой компенсации вы не открываете.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
25
План счетов

План счетов бухгалтерского учета на 2024 год

Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдёте внутри.

234
97,9 тыс.

Онлайн-курсы

52
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
УСН

Порядок уплаты ЕНП при УСН

С 2023 года перечислять в бюджет налог и авансовые платежи при УСН необходимо с помощью единого налогового платежа. Как уплачивать налоговые платежи в составе ЕНП и как отразить их в учете — читайте в статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
439
Зарплата

Настройка счета отражения расходов на зарплату сотрудника в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Раскрываем секреты 1С:Бухгалтерии предприятия! Очень часто нам задают вопрос: «Почему не удается изменить счет затрат по зарплате? Например, мы раньше учитывали расходы по зарплате сотрудника на 26 счете, а теперь хотим на 20 счете их собирать, изменили способ отражения зарплаты в карточке сотрудника на 20 счет, а программа все равно подставляет 26 счет в начислении зарплаты». В этом лайфхаке расскажем, чем руководствуется 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 при выборе способа отражения зарплаты сотрудника.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
417
Обзоры для бухгалтера

👀 ФНС не принимает правильные уведомления и находит плохих контрагентов в декларации по налогу на прибыль. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

97
Налоговый мониторинг

Обновлены документы налогового мониторинга

С 19 апреля 2024 года ФНС утвердила новые формы и форматы документов при составлении мотивированного мнения налогового органа, а также мотивированного мнения и требования к его составлению.

74
Фиксированные взносы ИП

🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год. Эксперт: местные налоговые не правы

Налоговики на местах считают, что прошлогодняя индульгенция от ФНС по уменьшению налога на взносы ИП 1% действует и в этом году.

9
737
«Мои самозанятые»
Трудовые отношения

Как крупным торговым сетям находить сотни внештатных исполнителей с опытом в ритейле

Привлечение внештатного персонала для задач ритейла — очевидная тенденция последних лет. Такое решение позволяет крупным торговым сетям находить сотни исполнителей в периоды высокого спроса или на время поиска штатных единиц. Однако, несмотря на явный тренд, бизнес все еще остро сталкивается с проблемой персонала без опыта — теми, кто впервые откликается на подработки в ритейле. Это несет определенные риски и требует время на подготовку и обучение исполнителей. 

Как крупным торговым сетям находить сотни внештатных исполнителей с опытом в ритейле
32

Разборы законов

1 238
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Клерк
Финансовый анализ

Как составить финансовый дашборд для руководителя за пять шагов

Одно дело отправлять собственнику сложные текстовые отчеты и запутанные таблицы и совсем другое — показывать результаты анализа в виде графиков и диаграмм. Если вы хотите подняться по карьерной лестнице и занять должность финансового директора, то навык по работе с большими данными и созданию дашбордов будет вам точно необходим.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
68
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

331
Астрал
Регистрация ООО

Может ли ООО стать учредителем нового ООО

В статье мы разберём, каким образом ООО создаёт новое ООО, и кто может стать учредителем в этом случае, как проходит регистрация новой компании и чем отличаются дочернее и зависимое общества.

Может ли ООО стать учредителем нового ООО
25
НДС

Больше товаров стало облагаться НДС по ставке 10%

Правительство внесло изменения в перечни кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов.

60
Оптимизация налогообложения

Единичный случай прощения займа сотруднику не приведет к доначислению страховых взносов

ФНС пристально следит за схемами минимизации налоговых отчислений в бюджет. Многие компании, пытаясь снизить налоговую нагрузку, часто используют способы оптимизации зарплатных налогов.

84
НДПИ

В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании сегодня одобрил поправку в Налоговый кодекс, по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 года вводится дополнительный коэффициент к НДПИ при добыче золота.

39

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС

Начали действовать новые налоговые правила при перепродаже авто и мотоциклов

В Налоговом кодексе установили особый порядок расчета базы по НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов.

91

Интересные материалы

Наталия Лукина
Индивидуальный предприниматель

💥Личный кабинет налогоплательщика ИП. Самый-самый полезный выпуск БухСтрима для ИП

Решили сделать обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Самый востребованный на данный момент ролик у предпринимателей про личный кабинет ИП. Ваш экскурсовод — прекрасная Елена Ярушкина, рассказывает, как бухгалтерам и предпринимателям в нем работать.

77