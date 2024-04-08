Бережливое производство. Lean-принципы в проектном управлении

Технологии бережливого производства впервые были применены в Японии, после чего их начали использовать и в странах западного мира. В английском языке слово lean переводится как «худой», но применительно к экономической деятельности оно выступает синонимом понятий «бережливый» или «экономный».

Автором модели бережливого производства еще в 50-е годы прошлого века оказался японский инженер Тайити Оно, работавший в компании Toyota. В свою очередь фундамент этой теории был заложен еще в период индустриализации 30-х годов в Советском Союзе, когда теоретики рассматривали возможности для максимального сокращения затрат в процессе трансформации экономики страны. Термин Lean production впервые в экономике появился благодаря американскому бизнесу, быстро оценившему преимущества японскому модели построения производства.

Сегодня встретить Lean-концепции управления можно как на промышленных предприятиях, так и в организациях совершенно иной направленности, вплоть до разработки IT-продуктов.

Основные принципы Lean production в управлении проектами

Методики бережливого производства не предполагают каких-либо секретов, зачастую специалисты используют их вместе с Kanban или Agile-методиками, но возможно применение вместе со SCRUM-разработками, Value Engineering и другими методиками, применяемыми в управлении проектами.

При всей своей популярности международные стандарты ISO не предусматривают наличия в них lean-принципов. Вместе с этим с 2020 года в Болгарии прошла регистрацию компания Lean Project Management Foundation, специализирующаяся на создании фреймворка LeanPM для реализации принципов бережливого производства и подготовке специалистов в этом направлении.

Данный фреймворк базируется на шести фундаментальных принципах:

функционирование в интересах всех заинтересованных сторон;

формирование ценности, устранение потерь;

постоянное совершенствование и опора на знания;

системность мышления с учетом существующих взаимосвязей элементов;

эффективность взаимодействия и коммуникаций;

стремление к упрощению проектной деятельности.

Принципы бережливых стартапов

Для принципов деятельности стартапов в сфере lean production характерно следующее:

разработка продукта с минимальной жизнеспособностью . Наличие MVP (Minimum Viable Product) обеспечивает возможность проверить работоспособность изначальной гипотезы, после чего уже можно заняться вопросами непосредственной реализации проекта. Он же позволяет настроить взаимодействие с внешним окружением для получения обратной связи, определить рентабельность и иные показатели перспективного проекта;

непрерывность развертывания . Данный принцип в первую очередь объективен для IT-отрасли, но его несложно адаптировать и к другим направлениям бизнеса. В данном случае речь ведется о необходимости максимально часто проводить обновление продукта, чтобы он становился все лучше и лучше для клиентов. После каждого обновления обратная связь позволяет собрать информацию для следующих улучшений;

сплит-тестирование . Проведение подобных экспериментов позволяет выбрать лучший вариант из нескольких существующих версий. При этом реализация тестирования не предполагает обратной связи, а окончательное решение принимается по результатам рассмотрения спроса на каждый из вариантов продукта;

внедрение KPI . За счет оценки показателей эффективности есть возможность оценить ход реализации проекта, установить наиболее эффективные средства мотивации сотрудников. Посредством таких параметров отслеживается и уровень жизнеспособности проекта в динамике времени;

использование поворотов . Данный принцип предполагает необходимость своевременно вносить в проект необходимые корректировки. Это своего рода набор опорных точек, на основе которых осуществляется развитие жизненного цикла проекта, отдельного стартапа или компании;

учет инноваций . Потребность в непрерывном инновационном совершенствовании и анализе собственного опыта и опыта основных конкурентов является важной составляющей деятельности;

«Строить — Изменять — Узнавать» (BML). Данный цикл действий предусматривает выработку идеи, формирование MVP-продукта, анализ его параметров, принятие решения о необходимости запуска, накопление информации. Дальше происходит повторение этапа с новым циклом, но уже применительно к новой идее, продукту или дополнительным функциям.

Lean-принципы в управлении проектами

Любой проект предполагает наличие рисков, особенно это характерно для крупных и технологически сложных проектов. Риски банкротства, несоблюдения сроков, ошибок планирования, изменений во внешней среде являются наиболее распространенными причинами сворачивания стартапов.

Директивные методики демонстрируют низкую эффективность при разработке проектов. Требуется эффективность ограниченных финансовых средств, выделенных на реализацию, а этого можно добиться только в условиях наличия необходимой адаптивности ко внешней среде как самого проекта, так и персонала, ответственного за его реализацию. Это в свою очередь обеспечивает возможность оперативности принятия решения о целесообразности продолжения или сворачивания проекта. Чем раньше принято решение о прекращении проекта, тем меньше окажутся затраты на него.

Основной целью применения подобной методологии выступает сокращение существующих рисков при достижении поставленных целей.

Не сложно заметить, что деятельность Lean-стартапов значительное внимание уделяет проведению тестирования и рассмотрению концепций. Причина этого заключается в ориентации проектов в области бережливого производства на максимально возможное сокращение затрат без потерь качества. Соответственно, любая генерируемая идея подвергается тестированию с целью установить, насколько она позволяет добиться поставленных целей. При этом основой для такого тестирования выступает MVP или сплит-тестирование.

Любые бизнес-планы, подготовка которых ведется для демонстрации инвесторам, построены на демонстрации оптимального развития ситуации, но на практике добиться этого оказывается крайне проблематично. Уже на этапе первого предложения потребителю возможно появление недостатков, способных поставить крест на дальнейшем существовании продукта. В результате продолжительный период разработки окажется выполненным впустую, разработчик понесет существенные расходы без достижения положительного результата. Доработать же продукт под требования рынка можно далеко не всегда.

Применение MPV позволяет на практике проверить теоретические наработки и предположения, причем с минимальным объемом материальных затрат и с получением полноценной обратной связи для внесения корректировок и изменений.

Подобная модель действий признается оптимальной для стартапов и представителей малого бизнеса, изначально лишенных серьезных финансовых возможностей. Вместо того, чтобы доводить до конечного результата идею, имеющую лишь теоретическое обоснование, можно получить решение, прошедшее реальную проверку на практике. Полученные же результаты позволяют принять дальнейшее решение о целесообразности продолжения проекта.

В целом lean-проекты ориентированы на взаимодействие с реальными потребителями, а обратная связь от покупателей, партнеров, поставщиков является источником ценной информации для оптимизации.

С учетом наличия данных о текущих проблемах у конкурентов и существующих потребностях lean-проекты оказываются куда более гибкими и эффективными, чем реализуемые другими участниками рынка.

Свою пользу несет и проведение регулярных обновлений, каждое из которых не предполагает кардинальных преобразований, поэтому каждый раз легко собирается обратная связь на основе использовавшихся ранее решений.

Пути сокращения затрат на этапе планирования и устранения ошибок

Для обхода проекта методика предусматривает использование холстов — шаблонов, собираемых из нескольких гипотез:

Business Model Canvas . Таблица, объединяющая девять разделов (сегменты клиентов, ценности, взаимодействия, каналы, ресурсы, партнеры, доходы, расходы, действия). Для каждого из них предусмотрено наличие вопросов, требующих получения ответа, на основании которых сформируются итоговая картина происходящего и понимание актуальности представленной концепции;

Lean Canvas . Данная модель в целом повторяет описанную выше, но изначально адаптирована под потребности стартапов;

Value Proposition Canvas . Схема с ценностным предложением, дополняющим предложенную модель бизнеса в разрезе взаимоотношений потребителя и продукта;

Mission Model Canvas. Модель с адаптацией под потребности некоммерческих организаций или в условиях существования четко ограниченного бюджета.

Управление проектами с использованием lean-методик

С точки зрения технической составляющей данные модели практически не имеют отличий от Agile-методик. Соответственно, возможно применение стандартных списков, kanban-досок, сетевых графиков и иных традиционных для управления проектами решений.