Управление качеством в проектах: методы и практики

В простой схеме конкуренции товаров и услуг чаще всего побеждают отличающиеся лучшим качеством даже при относительно более высокой цене. Этот критерий является одним из основных, на который клиенты обращают внимание в первую очередь, что неудивительно.

Но как к этому принципу относятся заказчики проектов, будь то крупный бизнес или иные структуры? Приоритетно ли для них получение более высокого уровня качества при исполнении проекта, и можно ли пожертвовать для этого возрастанием бюджета, увеличением сроков реализации?

Рассмотрим этот вопрос более подробно, а вместе с ним и методики, позволяющие оценивать и управлять качеством при реализации.

Качество проекта: что это

Качеством проекта принято называть соотношение выполненных целей, их объем и глубину проработки в сравнении с намеченным планом. Чем выше этот показатель, тем, соответственно, выше и качество, а значит, и соответствие ожиданиям основных инвесторов, клиентов, владельцев проекта и прочих причастных лиц.

Управление качеством проекта — это, в свою очередь, комплекс мер и средств, способствующих достижению поставленных целей и реализации намеченных задач. Как и во многих других случаях, работы, реализуемые для достижения нужной цели при управлении качеством, можно разделить на 3 основных этапа:

планирование задач и целей в рамках проектных возможностей и потребностей;

реализация задач с помощью управления различными процессами;

контроль за исполнением, включающий в себя различные работы от мониторинга процессов и их оценки с применением соответствующих метрик до документирования и составления скриптов для дальнейших этапов работ.

Для того чтобы начать работы по управлению проектом, потребуется сделать следующее:

Разработать основной перечень требований и этапов реализации проекта, а также методы их оценки и измерения основных показателей. Это делается при непосредственном участии клиента или заказчика, перед которым предстоит отчитываться в дальнейшем.

Выявить и обозначить способы, которыми будут достигаться цели, а также материальные, технические и иные ресурсы, подходящие для использования в процессе.

Составить план и технологию контроля качества, которые можно использовать в дальнейшем и на результаты которых можно опираться.

Разработать систему систематизирования результатов, накопления базы данных полученных результатов и отчетов о состоянии качества. База потребуется в дальнейшем для совершенствования методов работы, формирования отчетности перед заказчиком.

Система измерения часто разрабатывается индивидуально, но при ее создании нужно учитывать методы работы над проектом. Нельзя, чтобы управление качеством мешало другим аспектам реализации поставленных задач, тормозило их без непосредственной на то необходимости.

Актуальные методы и практики управления качеством

На данный момент разработано достаточно большое количество методик управления качеством, подходящих для проектов разного масштаба и уровня сложности. Рассмотрим основные из них, применяемые в современной практике и показывающие достаточно высокий результат.

Бережливое производство

Lean production, или бережливое производство, имеет в своей основе метод, предполагающий работу с бизнес-процессами, представляющими основную ценность для проекта. Это позволяет сосредоточиться только на нужных вещах, экономя и оптимизируя расход ресурсов, сил и кадров в значительной степени. Эффективность метода базируется на невозможности охватить все и на том, что со временем так или иначе возникают невостребованные процессы и задачи.

Принцип работы:

ресурсы любого проекта, даже самого масштабного, имеют ограниченную величину, и расходовать их нужно только на нужные в перспективе вещи;

при создании стандарта свойств продукта определяется его ценность для потребителя;

все пункты, формирующие итоговые характеристики проекта, отделяются от общей концепции и выделяются в отдельные бизнес-процессы или потоки;

потоки необходимо оптимизировать, сделав их непрерывными и рентабельными;

продукт должен быть таким, чтобы клиент сам был заинтересован в его приобретении;

процесс совершенствования является постоянным и непрерывным.

В основе метода лежит простая концепция, по которой все, не создающее ценность, является убыточным. Необходимо исключить перепроизводство, возможность появления дефектов, время ожидания и многое другое. Метод постоянного анализа позволит добиться лучших результатов.

Преимущества:

контроль качества осуществляется на всех этапах производства, а не только на конечном этапе, где получается готовый продукт;

проводится тотальная оптимизация каждого процесса и потока для производства только нужного;

сокращаются затраты времени и материальных ресурсов;

достигается непрерывное совершенствование.

Недостатки:

некоторые аспекты и процессы не подлежат совершенствованию. Речь идет о посредниках, подрядчиках, поставщиках, продавцах и прочих структурах, на которые невозможно влиять;

требуется комплексный пересмотр структур и методов работы проекта, что часто требует значительного бюджета;

сложно организовать принцип, по которому клиент сам заинтересован в покупке без лишних затрат. Требуются маркетинг, раскрутка бренда;

получить настоящий эффект от внедрения этой технологии можно только со временем;

экономия и оптимизация ресурсов снижают пространство для маневра, план действий должен быть просто идеальным, что сложно с учетом изменяющихся тенденций рынка.

Тотальное управление качеством

TQM (Total Quality Management) — метод управления, подразумевающий постоянную оптимизацию и необходимость постоянного улучшения продукции, методов производства, сбыта и прочих аспектов, возникающих и важных при управлении проектом.

Принципы TQM-метода:

полная клиентоориентированность. В качестве клиента выступает непосредственный покупатель товара или услуги;

задачами по управлению качеством занят персонал всех уровней от руководства до непосредственных исполнителей;

производственные и иные действия выполняются строго по регламенту и введенному стандарту;

процессы управления носят системный характер, при котором налажено полное взаимодействие отдельных элементов.

Преимущества:

при соблюдении метода и рекомендаций по его реализации отмечается неуклонное повышение продукции;

благодаря простоте базовых правил внедрять их можно в любой проект и сферу бизнеса с высоким уровнем эффективности;

со временем и с постепенно принимаемыми мерами возрастает узнаваемость бренда, повышается доверие к компании со стороны клиентов;

благодаря вносимым изменениям, доработкам и общему совершенствованию увеличиваются показатели производительности труда;

так как меры принимаются на каждом этапе, методика способствует повышению вовлеченности и мотивации со стороны сотрудников;

увеличение прибыли предприятия с учетом всех перечисленных выше преимуществ, обеспечивающих комплексный эффект нарастания.

Тотальный контроль приносит не менее тотальные результаты, выражающиеся в улучшении качества продукции, производственных процессов, эффективности расходования ресурсов и т. д.

Недостатки:

требования постоянной модернизации и улучшения сопряжены с постоянными затратами на этот процесс — нужно внимательно формировать бюджет, следить за его расходованием;

постоянное улучшение не всегда дает положительный результат, а в некоторых случаях может дать негативный эффект в отношении со стороны клиентов;

если не вовлечены руководители и прочие сотрудники на всех уровнях, то должного эффекта не будет;

процесс оценки эффективности должен проводиться с определенной осторожностью и опираясь только на проверенные характеристики;

усложняется подбор и поиск персонала, так как каждый сотрудник должен иметь определенные навыки и знания о процессе участия в оценке качества проекта. Усложняется прием новых сотрудников при расширении штата или же поиск работников на места уволенных сотрудников;

TQM не имеет конкретных принципов работы и определенных алгоритмов действуя по которым можно добиться успеха на фиксированном этапе.

Six Sigma метод

Six Sigma — метод, направленный на то, чтобы обеспечить контроль качества проекта на определенном уровне. Предполагает использование конкретных и измеримых стандартов, показателей, обеспечивающих снижение дефектов и недостатков на каждом из потоков. Разработан и введен в обиход на предприятиях Motorola в 1986 году.

Основные принципы:

доведение всех внутренних процессов до максимального уровня предсказуемости, что существенно упрощает мониторинговые и прочие задачи;

все процессы имеют конкретный KPI, что обеспечивает необходимый уровень измерений и возможность сравнения с целевым процессом для его последующего и непрерывного улучшения;

должен быть организован высокий уровень вовлеченности как руководства, так и рядового персонала.

Чтобы обеспечить контроль качества в проекте, потребуется следующее:

выявление всех внутренних и внешних потребителей товаров, услуг, выгодополучателей и т. д.;

разработать и задействовать показатели, позволяющие проводить точное измерение процессов и потоков по нужным параметрам;

регулярно проводить оценку причин возникновения дефектов и недостатков в работе;

улучшать процессы на основе собранных данных, чтобы исключить потери и недостатки;

организовать постоянный мониторинг и контроль процесса, циклов его повторения для сокращения возможностей возникновения новых дефектов.

Преимущества:

метод обладает совместимостью с прочими технологиями контроля качества, что позволяет использовать их совместно;

метод предполагает использование точных числовых показателей и возможности измерения процессов, что повышает точность работ;

такой детальный подход, при котором контролируются отдельные процессы, оптимален для крупных проектов;

предполагается разделение по поясам персонала и команд, отвечающих за контроль качества. Складывающаяся иерархия предполагает привлечение компетентных специалистов к решению наиболее сложных проблем и далее по нисходящей.

Недостатки:

процесс по технологии Six Sigma включает в себя различные циклы реализации, и ощутить результаты от внедрения методики можно не сразу, а только со временем;

лица, управляющие проектом, должны иметь высокий уровень квалификации, чтобы обеспечить необходимый контроль и своевременное реагирование на изменения;

реализовать полноценно методику можно только в крупных проектах и компаниях с эффективным управлением;

метод Six Sigma имеет патент, а значит, обучение работе с ним проводится в платном порядке.

Подводя итог

За кажущейся сложностью каждой из концепций скрывается простая идея, в соответствии с которой необходимо разработать стандарты качественного и востребованного продукта и далее стремиться к их поддержанию и улучшению при воспроизведении товаров. Методы отслеживания и контроля помогут лучше понять, насколько удается приблизиться к идеалу.

Для реализации задач по контролю качества, сбора данных, мониторинговых и прочих задач требуются современные программные решения и системы управления.