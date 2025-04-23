Майские праздники: может ли руководитель заставить выйти на работу?

Как работаем на майские праздники
Обратите внимание:
Нет никаких переносов выходных внутри месяца (они были, но в рамках года, в частности один выходной перенесли с 4 января, а один – с 23 февраля). Все остальные выходные по стандартному графику.
30 апреля – это предпраздничный день, он должен быть сокращённым.
7 мая – это обычный (стандартный) рабочий день, здесь нет сокращённого графика.
Кто работает, а кто отдыхает
Работа праздничные выходные касается только тех, кто трудится по стандартному графику 5/2 в рамках трудового договора.
Все остальные, кто трудятся посменно или сдельно (в том числе работники творческих профессий, задействованные в массовых мероприятиях), выпадают из общего правила с выходными днями.
Может ли руководитель заставить выйти на работу в майские
Работодатели не имеют права в принудительном порядке вызывать своих сотрудников для работы на выходных или в праздники. Но есть ряд исключений, и они обычно связаны с серьёзными обстоятельствами: чрезвычайные ситуации (в том числе предотвращение катастроф), военное положение в регионе и т.п.
Чтобы вызвать сотрудника в праздник или выходной, работодателю требуется его письменное согласие (ст. 113 ТК РФ).
Инвалиды и женщины с детьми (до 3-х лет) на особом положении: потребуется медицинское заключение по специальной форме и доведение под роспись, что сотрудник ознакомлен со своим правом отказаться от работы.
Вне зависимости от того, сменный график или стандартный (5/2), если сотрудник работает в праздник (то есть в нашем случае 1-го и/или 9-го мая), то работодатель обязан оплатить труд в двукратном размере. Иной вариант – предоставить дополнительный выходной (ст. 153 ТК РФ).
Если работодатель игнорирует законные права сотрудников, они могут обратиться в профсоюз, а также в Трудинспекцию.
С наступающими вас праздниками! Ваш Projecto 💙
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