Майские праздники: может ли руководитель заставить выйти на работу?

Работодатели не имеют права в принудительном порядке вызывать своих сотрудников для работы на выходных или в праздники. Но есть ряд исключений, и они обычно связаны с серьёзными обстоятельствами: чрезвычайные ситуации (в том числе предотвращение катастроф), военное положение в регионе и т.п.

Чтобы вызвать сотрудника в праздник или выходной, работодателю требуется его письменное согласие (ст. 113 ТК РФ).

Инвалиды и женщины с детьми (до 3-х лет) на особом положении: потребуется медицинское заключение по специальной форме и доведение под роспись, что сотрудник ознакомлен со своим правом отказаться от работы.

Вне зависимости от того, сменный график или стандартный (5/2), если сотрудник работает в праздник (то есть в нашем случае 1-го и/или 9-го мая), то работодатель обязан оплатить труд в двукратном размере. Иной вариант – предоставить дополнительный выходной (ст. 153 ТК РФ).