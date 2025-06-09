Правда ли, что компании могут запретить пить чай на рабочем месте?

Можно ли запретить сотрудникам пить чай за рабочим столом и не нарушить закон? Юрист Headhunter объясняет, в каких случаях такие ограничения обоснованы, а когда за них можно получить штраф. Подробности — в статье.

Можно ли запретить сотрудникам пить чай, кофе или перекусывать за рабочим столом? Удивительно, но да — работодатель имеет на это право, если всё оформлено грамотно. Однако не всё так просто: важно учитывать, в каких условиях работают сотрудники и есть ли у них альтернативы.

📌 Что говорит закон

Как рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова в комментарии РИА Новости, компания действительно вправе ввести внутренние правила поведения, в том числе ограничить или полностью запретить приём пищи и напитков на рабочих местах.

Но важно соблюсти одно ключевое условие: у сотрудника должна быть возможность покинуть рабочее место на обед.

Если такой возможности нет (например, рабочее место удалено от столовой, нет оборудованной зоны для приёма пищи, есть ограничения по выходу), то запрет на чай может оказаться незаконным.

🧾 Когда запрет правомерен:

У сотрудников есть специально отведённая зона отдыха или кухня.

Рабочее место не изолировано (например, в open space есть кофепойнт рядом).

Обеденный перерыв можно использовать по назначению.

Запрет оформлен в локальных нормативных актах: ПВТР, должностной инструкции и т.д.

🚫 Когда запрет может быть оспорен:

На рабочем месте нет технической возможности покинуть его (например, охрана, оператор, диспетчер).

В офисе отсутствует место для приёма пищи.

Перерыв формально есть, но условия его реализации — чисто теоретические.

Наказание за чай — дисциплинарка. В таких случаях сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию — и велика вероятность, что прав окажется он.

⚙️ А что с производственными помещениями?

Здесь всё строже. По закону принимать пищу в производственных зонах запрещено. А если речь о специфических сферах (здравоохранение, производство, транспорт и пр.) — санитарные нормы могут требовать наличие отдельной комнаты для приёма пищи.

🚶‍♀️ Как быть работодателю?

Если вы хотите навести порядок и ограничить приём пищи за ноутбуками, не торопитесь с жёсткими мерами. Лучше:

Провести опрос и понять потребности сотрудников.

Оборудовать комфортную зону для отдыха и перекуса.

Оформить всё документально — и мягко донести до команды.

Не использовать запрет как повод для давления — особенно в командах, где люди работают на износ.

Да, запретить чай в офисе можно — но при соблюдении условий и с уважением к людям. Если всё сделано правильно, отсутствие чайных церемоний станет вопросом порядка, а не конфликта. Но если обеды превращаются в поле для борьбы — не исключено, что это уже не про чай, а про доверие и культуру в компании.