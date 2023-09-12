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ЕНП (единый налоговый платеж)

Год налоговых ужастиков. Как вам ЕНС, коллеги? Продолжение

Маразм по ЕНС продолжает крепчать. Обсудим наши общие проблемы.
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В продолжение предыдущих частей… В продолжение предыдущих 3-х частей: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4.

Маразм по ЕНС продолжает крепчать (в одном из 12-и моих ЮЛ точно..). Приходит очередное требование на недоимку по налогу на имуществу.

Звоню и выясняю, что РОБОТЫ (так я обзываю новое программное обеспечение в ИФНС) закинули пару платежей на «полку», где переплата 3-х летней (2016 г) давности (по аналогии — а декларацию туда же закинуть они не сообразили). Все бы ничего.. но, самое смешное, что 2 года назад сданы уточненные декларации (нулевые) так как собственник имущества не обязан был начислять этот налог ( с кадастровой стоимости) за 2016-2021 гг. И по заявлениям все уплаченные суммы налога были возвращены налогоплательщику в полном объеме в 2022 г.

Иными словами, все отношения налогоплательщика с ИФНС по налогу на имущество за период с 01.01.2016 г по 31.12.2021 г. стали равны 0. И отсчет начислений и платежей по ним наступил только в 2022 г., и все платежи за 2022 г законопослушно уплачены в срок.

Вопрос — а КАК робот смог закинуть в 3-х летнюю давность ТО, ЧЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ (возвращенную переплату)?

Вот вам и налоговая система…

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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