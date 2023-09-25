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Эксперимент по электронному документообороту для грузовиков и железной дороги в 2023 году

Министерство транспорта объявило о пилотном проекте по цифровому обороту документов для мультимодальных грузовых перевозок в четвертом квартале 2023 года.
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Эксперимент по электронному документообороту для грузовиков и железной дороги в 2023 году
Иллюстрация: TransAvto-7

Прежде всего электронные данные об автотранспорте будут состыкованы с базой железнодорожного транспорта, также по возможности планируется к этой сфере присоединить морской торговый порт Владивостока. 

Об этом стало известно на международной выставке «ТрансРоссия-2023», где представители Министерства транспорта выступили с презентацией интеграции ГИС ЭПД и ЭТРАН — это базы данных авто и ЖД транспорта. Датой старта объявили сентябрь этого года.

Однако, начало было немного перенесено дальше — на 4 квартал 2023 года. 

Как будет происходить интеграция

Во время выступления пресс-служба объяснила нюансы обмена документами и уточнила, что планируется электронно обеспечить весь процесс от погрузки до «последней мили», куда входит довоз груза до железной дороги и непосредственно транспортировка ЖД — транспортом. 

В одно время с этим экспериментом на территории «Владивостокского морского торгового порта» развернется такой же проект, потому что порт оснащен всеми передовыми цифровыми технологиями и является идеальной площадкой для интеграции документооборота при мультимодальных перевозках. 

На данный момент еще неизвестно в какие сроки планируется проводить эксперимент, нет маршрутов перевозки и участников проекта. Неизвестно, будут ли в нем обязаны участвовать все перевозчики или они будут выбраны на добровольных началах. Детальнее обсудить и уточнить данные вопросы станет возможным ближе к началу интеграции. 

Мы можем примерно спрогнозировать длительность процесса интеграции — до конца 2025 года, так как Минтранс именно к этому сроку планирует путем внедрения своего проекта обеспечить все виды перевозок электронно. 

У цифровизации процессов перевозки есть большое количество плюсов, самыми важными из которых являются более простое ведение документации и ускоренный процесс рассмотрения и обработки информации.

Благодаря общему электронному документообороту станет возможным отслеживать любой вид грузоперевозки, ее статус и местоположение. 

Процесс перехода на электронную документацию начался уже давно, в прошлом году была создана общая база для автомобильных перевозок (ГИС ЭПД), которая станет фундаментом для всех остальных видов транспортировки.

Благодаря ей владельцы транспортных средств уже могут в электронном виде оформить путевые листы, транспортные накладные, заявку на заказ, сопроводительную ведомость, договор фрахтования и заказ-наряд. Процесс перевозок на автотранспорте благодаря этим изменениям стал намного проще и эффективнее

Для работы с ГИС ЭПД необходимо иметь специальный допуск, который есть у операторов цифрового документооборота. Через свои платформы они помогают заказчикам оформить все необходимые документы и направляют их данные в систему. Также операторы обязаны синхронизировать свою работу друг с другом так, чтобы у клиентов была возможность организовать грузоперевозку в цифровом виде, даже будучи клиентами разных платформ. 

TransAvto-7

TransAvto-7

Руководитель в ТрансАвто-7

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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