Перевод на удаленку: не все так просто

Согласно статье 312.1 Трудового Кодекса РФ, удалённо может работать любой сотрудник организации, в том числе занимающие руководящие должности и генеральный директор. Но для этого должно быть достаточно оснований, а также технических возможностей, чтобы обеспечить дистанционную работу сотрудника.

Просто договориться с работодателем о работе из дома недостаточно. Организации необходимо документально перевести работника на дистанционный формат работы. Для этого необходимо:

Взять с сотрудника заявление о переводе на дистанционную работу. Издать приказ о переводе. Оформить дополнительное соглашение к трудовому договору. Сдать в отчётности подраздел 1.1 ЕФС-1 с мероприятием «Перевод», где указать код «ДИСТ» в графе 6.

При временном переводе на удалёнку при возникновении исключительных обстоятельств оформление дополнительного соглашения не требуется. Достаточно издать соответствующий ЛНА (локальный нормативный акт). Это может Положение о временном переводе одного или нескольких сотрудников на дистанционный формат работы, в котором будут указаны причины перевода, список сотрудников, а также порядок и условия организации труда при удалённом выполнении трудовых обязанностей.

Если же сотрудник трудоустраивается в организацию изначально на условии дистанционной работы, достаточно внести этот пункт в трудовой договор.

Важно: перевод на удалёнку возможен только при условии, что будут созданы условия труда, необходимые для выполнения обязанностей. Если таковых условий нет, то работодатель не обязан удовлетворять просьбу сотрудника о переводе на дистанционную работу.

Возможен и такой формат, при котором сотрудник самостоятельно организует рабочие условия. Например, приобретает технику или ПО за собственные средства, которые работодатель в последующем компенсирует. Такие компенсации не облагаются НДФЛ при условии их подтверждения согласно п. 1 ст. 217 НК РФ.