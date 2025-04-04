ЦОК ПРЕМ статья (643478) 03.04 Мобильный
Маргарита Харитонова
Законопроекты

Реклама на запрещенных ресурсах? Готовьтесь к штрафам до 500 тысяч!

🔥 С 1 сентября 2025 года — жесткий запрет на рекламу в нежелательных и заблокированных источниках.

🔥 Попадаете под раздачу — даже если не знали, что ресурс в чёрном списке.

Что под запретом?

🚫 Сайты и приложения "нежелательных организаций"

🚫 Любые заблокированные платформы (даже если раньше там спокойно рекламировались)

Кто ответит?

🔴 Рекламодатель (тот, кто заказал рекламу)

🔴 Рекламораспространитель (тот, кто её разместил)

👉 Штрафы:

Должностные лица и ИП: 4–20 тыс. руб.

Юрлица: 100–500 тыс. руб.

Что делать?

✅ Проверяйте ВСЕ площадки перед запуском рекламы

✅ Исключите сотрудничество с сомнительными партнёрами

✅ Следите за обновлениями списков нежелательных ресурсов

📌 Основание: Проект Федерального закона № 652920-8

Не рискуйте деньгами и репутацией! Один неверный клик — и полмиллиона на штрафы.

Информации об авторе

Маргарита Харитонова

Маргарита Харитонова

Директор в ООО ЦБЮС Маргариты Харитоновой

6 подписчиков 67 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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