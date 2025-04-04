Реклама на запрещенных ресурсах? Готовьтесь к штрафам до 500 тысяч!

🔥 Попадаете под раздачу — даже если не знали, что ресурс в чёрном списке.
Что под запретом?
🚫 Сайты и приложения "нежелательных организаций"
🚫 Любые заблокированные платформы (даже если раньше там спокойно рекламировались)
Кто ответит?
🔴 Рекламодатель (тот, кто заказал рекламу)
🔴 Рекламораспространитель (тот, кто её разместил)
👉 Штрафы:
Должностные лица и ИП: 4–20 тыс. руб.
Юрлица: 100–500 тыс. руб.
Что делать?
✅ Проверяйте ВСЕ площадки перед запуском рекламы
✅ Исключите сотрудничество с сомнительными партнёрами
✅ Следите за обновлениями списков нежелательных ресурсов
📌 Основание: Проект Федерального закона № 652920-8
Не рискуйте деньгами и репутацией! Один неверный клик — и полмиллиона на штрафы.
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