Что будет, если подписать закрывающий акт, в котором не указана дата?

📝Закрывающий акт или акт выполненных работ/услуг — это документ, который фиксирует факт выполнения работ или услуг по договору и завершает все договорные обязательства между сторонами. Акт составляется в свободной форме, но для того, чтобы он признавался именно актом, в нем обязательно должны присутствовать такие реквизиты как:

✅Номер договора

✅Дата подписания акта

✅Указание на исполнение обязательств по договору

✅ Реквизиты и подписи обеих сторон

👹На первый взгляд может показаться, что не проставленная дата — безобидное упущение. Если другая сторона акт подписала, значит работы/услуги выполнены и никто не имеет претензий друг к другу. Но это не совсем так. В профессиональном гражданском обороте каждый участник стремится заработать, в том числе и не совсем добросовестными способами. Проще говоря, даже тут вас могут обмануть. С датой акта возможны два варианта манипуляций — неустойка и убытки.

📆Неустойка

Почти каждым договором предусмотрены сроки выполнения работ, за нарушение которых, как правило, устанавливается мера ответственности, например неустойка, штраф и пр. Акт выполненных работ фиксирует не просто факт исполнения обязательств, но и дату их исполнения.

Заказчик может вписать в акт дату, нарушающую сроки выполнения работ. Это позволит ему в судебном порядке взыскать с вас неустойку — а если неустойка договором не предусмотрена, то проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК).

Если вы сами заказчик, то недобросовестный исполнитель может лишить вас права взыскать с него неустойку, указав дату раньше фактических выполнений обязательств.

Ну а как же быть с условием: «стороны финансовых претензий друг к другу не имеют», которое почти всегда указывается в акте? Оно ничего не меняет, так как по своему правовому смыслу является отказом от права на обращение в суд, что прямо запрещено законом (п. 2 ст. 9 ГК, п. 2, ст. 3 ГПК)

💰Убытки

Убытки — это расходы, которая сторона должна понести для полного восстановления нарушенного права. Иными словами, если вы нарушили договор, выполнили работы или услуги не в срок, а из-за этого другая сторона потеряла клиента или была вынуждена понести дополнительные расходы.

Если недобросовестная сторона укажет в акте нужную дату, она может взыскать с вас не только неустойки, но и убытки.