⚡️ Переход на НДС при УСН: когда ставка 20% будет выгоднее и чем опасен бумажный НДС?

Сегодня разберемся, какую ставку НДС выбрать при превышении лимита по УСН.

Напомню: сейчас лимит для УСН по доходам 60 миллионов рублей в год.

Если в течение года доход превышает этот порог, с первого числа следующего месяца предприниматель автоматически становится плательщиком НДС.

Дальше есть два варианта

1️⃣ Применять пониженную спецставку НДС – 5%.

Здесь вы не сможете применять вычеты: НДС с ваших закупок и услуг не учитывается вообще, всё платится с оборота.

2️⃣ Перейти на стандартную ставку НДС – 20% с правом на вычеты.

Если вы активно закупаете товары или услуги у поставщиков с НДС 20%, то входящий НДС можете уменьшить из своего налога к уплате.

❓Как выбрать выгодный вариант

Во-первых, оценить, сколько ваших поставщиков действительно работают по белому и выставляют счета с НДС.

Во-вторых, посмотреть их ставку. Если они на льготной ставке 5%, то для нас сумма вычета будет незначительной.

Если же ваши основные поставщики и расходная часть с полноценным НДС 20%, тогда схема со стандартной ставкой для вас может быть выгоднее.

📌Покажу на примере

Вариант 1 – льготная ставка 5% (без вычетов): Продали товар на 10 000 000 руб. Платите в бюджет 476 190 руб. (НДС сидит в цене) Расходы не влияют, налог считается с оборота Вариант 2 – стандартная ставка 20% (с вычетами): Продали на 10 000 000 руб. (НДС 20% – это 1 666 667 руб.) Расходов по закупке и услугам на 8 000 000 руб. (в т.ч. НДС 1 333 333 руб.) Платите в бюджет: 1 666 667 (начисленный) – 1 333 333 (входящий вычет) = 333 334 руб.

В этом случае стандартная ставка выгоднее, потому что закупок со стандартным НДС много и реально можно экономить на вычетах.

⚠️Но важно не соблазняться на схемы с бумажным НДС.

Это когда у другой компании покупаются накладные и счета-фактуры для вычета налога, но нет реальной отгрузки.

🔍 Налоговая давно научилась автоматически выявлять такие цепочки через IT-системы.

Если у поставщика нет отражения этой реализации, возникает разрыв, и по вашей декларации сразу будут вопросы.

А ещё продавцы бумажного НДС потом через суд требуют с вас оплаты по этим документам, заявляя, что отгрузка была.

Суд обычно становится на их сторону.

В итоге риски уголовной ответственности и реальные финансовые потери🙅‍♀️

Если планируете переход на НДС с 1 января, обязательно начинайте готовиться уже сейчас.

Оценивайте реальную долю белых расходов, анализируйте своих поставщиков и не связывайтесь с серыми схемами, чтобы не попасть под доначисления, блокировки счетов и прочие неприятности.

