Логотип proffnalog
proffnalog
Законопроекты

Будет ли ускоренное возбуждение дел по налоговым преступлениям? Законопроект

В Госдуму внесен Законопроект № 409982-8 О внесении изменения в статью 82 части первой НК РФ.
18

Указанный законопроект узаконивает право на ускоренное возбуждение дел по налоговым преступлениям, в обход статьи 32 НК.

В обоснование необходимости внесения изменений, положена пояснительная записка:

Положение пункта 3 статьи 82  НК, в отличие от пункта 3 статьи 32 НК, не содержит формулировки, отраженной в части 1.3 статьи 140 УПК, что и создает правовую неопределённость в правах налоговых органов при обнаружении явных признаков налогового преступления самостоятельно, вне зависимости от тех или иных налоговых процедур, в инициативном порядке проинформировать о них следственный орган в целях исполнения последним возложенных на него задач в виде своевременного реагирования на налоговые преступления, в том числе путём возбуждения уголовного дела и производства расследования.

В целях устранения указанной неопределенности законопроектом предлагается дополнить пункт 3 статьи 82 НК положением, согласно которому налоговые органы вправе информировать следственные органы, в порядке, определяемом по соглашению между ними, об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках, в том числе с представлением соответствующих материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Тут еще про решения об отказе по результатам проверки, однако этот пробел статьи 32 НК устранен по сути принятым «Большим» законом который прошел третье чтение.

А вот что происходит сейчас, налоговикам даже менять ничего не надо, все и так поддержат:

В Компании прошла ВНП. Компания подала апелляционную жалобу.

Решение даже не вступило в силу, налоговики направили материалы в следственный комитет.

Компания решила оспорить, ведь в законе указано четко когда передавать в СК материалы проверок, но налоговики и суд не против:

«Передача заинтересованным лицом в Следственное управление сведений в рамках служебных отношений никак не влияет  на деловую репутацию юридического лица, равно как и факт возможного проведения следственных мероприятий в отношении его руководителя не свидетельствует о том, что права Общества как субъекта предпринимательской деятельности были нарушены и возникли препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности».

Дело А44-4876/2022.

По всей видимости Законодателю не зачем писать поправки и тратить бумагу, ФНС и арбитражный суд сами все решат.

В тоже время, суды общей юрисдикции, как мы писали ранее, массово отменяют постановления, возбужденные в нарушение процедуры предусмотренной ст.32 НК.

С уважением @proff_nalog✊

proffnalog

proffnalog

5 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Судебная практика по налоговым спорам

    ВС уточнил сроки давности по спорам о возврате налогов

    В период 2014 и 2015 годов предприниматель случайно уплатил в бюджет государства больше налогов, чем ему следовало бы. Однако только в 2019 году он обнаружил эту ошибку и немедленно обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (МИФНС) с просьбой вернуть излишне уплаченные суммы.

    39
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Налоги, взносы, пошлины

    Задолженность, в отношении которой истекли сроки взыскания и ЕНС. Вывод просроченной задолженности

    Список действий и процедур для вывода задолженности, которая просрочена и не подлежит взысканию, из Единого налогового счета (ЕНС) представлен в письме ФНС № КЧ-4-8/2882@ от 14.03.2023.

    Задолженность, в отношении которой истекли сроки взыскания и ЕНС. Вывод просроченной задолженности
    18
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    УСН

    Отсутствие заявления о переходе с УСН на ОСН. Судебная практика

    Отсутствие заявления о переходе с упрощенной системы налогообложения (УСН) на общую систему налогообложения (ОСН) при представлении в налоговый орган налоговых деклараций по общему режиму не лишает налогоплательщика права на изменение режима.

    17
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Самозанятые

    Как организовать работу с самозанятым: инструкция для юридических лиц. Образец договора и памятка по работе с самозанятыми в подарок за опрос

    В сотрудничестве с самозанятыми есть нюансы, несоблюдение которых может грозить разбирательствами с ФНС и штрафами. Поэтому мы разберем особенности работы и условия, которые сделают работу взаимовыгодной.

    Как организовать работу с самозанятым: инструкция для юридических лиц. Образец договора и памятка по работе с самозанятыми в подарок за опрос
    3
    2,2 тыс.
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

    Хотите узнать все о ключевых изменениях в учете и налогах 2023 и 2024 года? Тогда добро пожаловать на первую Клерк.Конференцию. Обсудим самые актуальные темы, разберем непростые вопросы учета, в том числе по самым сложным ФСБУ «Аренда» и «Капитальные вложения», поможем правильно оптимизировать расходы и защититься при налоговых проверках.

    732
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Инвестиции в недвижимость: ЗПИФ Арендный бизнес 7 от Сбера

    Продолжаю смотреть на инвестиции в бумажную недвижимость. На очереди Арендный бизнес 7 от Сбера или, если точнее, от их УК СФН (Современные Фонды Недвижимости). Один из немногих интересных фондов недвижимости на бирже, тем более, доступен неквалифицированным инвесторам. Целевой состав — 100% складов, хардкора коммерческой недвижимости.

    Инвестиции в недвижимость: ЗПИФ Арендный бизнес 7 от Сбера
    31
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Про Бинанс, долги, богатых, шаурму и котиков. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?

    Лето кончилось, здравствуй, осень! Большинство пользователей вернулось из отпусков и ленты «Клерка» с утроенной силой запестрели комментариями и интересными постами. В Трибуне на этой неделе было много всего интересного. Собрала для вас самое-самое.

    Про Бинанс, долги, богатых, шаурму и котиков. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?
    164
    Читать еще