Будет ли ускоренное возбуждение дел по налоговым преступлениям? Законопроект

Указанный законопроект узаконивает право на ускоренное возбуждение дел по налоговым преступлениям, в обход статьи 32 НК.

В обоснование необходимости внесения изменений, положена пояснительная записка:

Положение пункта 3 статьи 82 НК, в отличие от пункта 3 статьи 32 НК, не содержит формулировки, отраженной в части 1.3 статьи 140 УПК, что и создает правовую неопределённость в правах налоговых органов при обнаружении явных признаков налогового преступления самостоятельно, вне зависимости от тех или иных налоговых процедур, в инициативном порядке проинформировать о них следственный орган в целях исполнения последним возложенных на него задач в виде своевременного реагирования на налоговые преступления, в том числе путём возбуждения уголовного дела и производства расследования.

В целях устранения указанной неопределенности законопроектом предлагается дополнить пункт 3 статьи 82 НК положением, согласно которому налоговые органы вправе информировать следственные органы, в порядке, определяемом по соглашению между ними, об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими налоговых проверках, в том числе с представлением соответствующих материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Тут еще про решения об отказе по результатам проверки, однако этот пробел статьи 32 НК устранен по сути принятым «Большим» законом который прошел третье чтение.

А вот что происходит сейчас, налоговикам даже менять ничего не надо, все и так поддержат:

В Компании прошла ВНП. Компания подала апелляционную жалобу.

Решение даже не вступило в силу, налоговики направили материалы в следственный комитет.

Компания решила оспорить, ведь в законе указано четко когда передавать в СК материалы проверок, но налоговики и суд не против:

«Передача заинтересованным лицом в Следственное управление сведений в рамках служебных отношений никак не влияет на деловую репутацию юридического лица, равно как и факт возможного проведения следственных мероприятий в отношении его руководителя не свидетельствует о том, что права Общества как субъекта предпринимательской деятельности были нарушены и возникли препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности».

Дело А44-4876/2022.

По всей видимости Законодателю не зачем писать поправки и тратить бумагу, ФНС и арбитражный суд сами все решат.

В тоже время, суды общей юрисдикции, как мы писали ранее, массово отменяют постановления, возбужденные в нарушение процедуры предусмотренной ст.32 НК.

С уважением @proff_nalog✊