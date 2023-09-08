👍Эмодзи в качестве акцепта договора. Практика российского судопроизводства

Не так давно мы все удивлялись, улыбались, тому, что в Канаде суд признал эмодзи в качестве официального подписания договора. Однако выяснилось, что первым в данном вопросе был Арбитражный суд Краснодарского края.

Первым в данном вопросе был Арбитражный суд Краснодарского края, который подтвердил, что акцепт выражен эмодзи 👍 и это норм.

15 Арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции утвердил.

Из представленной в материалы дела переписки в WhatsApp следует, что с стороны обсуждали цвет и размеры киоска. 06.04.2022 ответчик написал: «Хорошо желтая полоска (1003) на белом фоне» и получил в

ответ изображение: 👍

Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает «хорошо». Заявитель жалобы, указывая на возможность различных интерпретаций данного изображения, иного разумного понимаемого значения данного изображение не предложил. В последующей переписке значение данного ответа не уточнил, из чего следует, что ответчик воспринял данный ответ как согласие, не требующее дополнительного объяснения.

Также из переписки не следует, что ответчику требовалась какая-то иная информация для исполнения обязательств по договору, соответствующие доводы были заявлены только при рассмотрении дела в суде.

Интересно, какой эмодзи можно считать расторжением договора… пойду подумаю.

С уважением @proff_nalog✊