Возможно ли заменить спорного контрагента, после претензий ФНС и не попасть на доначисления налогов?

Разбираем дело и отвечаем на вопрос. Что это было, раскрытие реального поставщика или чехарда с «помойками».

В целом отвечая на данный вопрос, можно уверенно сказать, что это возможно, но не в рассматриваемом случае и при правильном налоговом планировании.

Как мы писали тут, замена спорного контрагента, на аналогичного в защите не поможет. ООО «Транслессервис» обратилось в суд МИФНС о признании решения недействительным. В ходе суда установлено, после окончания ВНП Обществом представлены уточненки по НДС, из которых исключены счета-фактуры по 6проблемным контрагентам путем замены на ООО «Эталон».

Между ООО «Транслессервис» и ООО «Эталон» заключен договор от 26.12.2017 поставки шпалы деревянной пропитанной для ЖД.

Налогоплательщик настаивает, что:

раскрыл перед НО и судом реального поставщика.

ООО «Эталон» является действующим юр лицом, осуществляющим деятельность, имеющим активы, сотрудников;

перекладывание инспекцией бремя ответственности на Общество при таких обстоятельствах нельзя признать обоснованным.

Налогоплательщик указал, что Инспекция провела КНП декларации ООО «Эталон», нарушения не выявил.

Общество отмечает, не могло самостоятельно изготовить и/или пропитать шпалу в проверяемом периоде.

Без продукции ООО «Эталон», Общество не могло осуществить реализацию всего объема шпалы (219 423 шт.), что подтверждает необходимость приобретения пропитанной шпалы у ООО «Эталон» и реальность такого приобретения.

В ходе мероприятий налогового контроля инспекция пришла к выводу об умышленном создании заявителем формального документооборота для получения необоснованной налоговой выгоды при приобретении у ООО «Эталон» фактически не поставленного данным контрагентом товара.

Совокупность обстоятельств, установленных налоговой инспекцией в отношении ООО «Эталон».

30.12.2021 ООО «Эталон» представлена уточненка с суммой к уплате 5 т.р., где отражена реализация в адрес единственного покупателя - Общества на сумму 130 млн руб., НДС — 19 млн руб.

В 8 разделе заявлен единственный поставщик — ООО «Эталон» на сумму 130 млн руб., НДС - 19 млн руб, что свидетельствует о намеренном неверном заполнении декларации, в связи с неуплатой НДС ООО «Эталон» источник для возмещения НДС из бюджета не сформирован.

Кредиторская задолженность Общества не отражена, дебиторская задолженность ООО «Эталон» по спорной сделке не отражена.

Обществом оплата за шпалу в адрес ООО «Эталон» в период с 2019-2019 не производилась, оплата произведена в 2021 г 15 млн руб., а также в 2022 - 129 млн руб. с назначением платежа — оплата задолженности по акту сверки за шпалу. Д/с, поступившие на р/с ООО «Эталон», направлены на оплату текущей деятельности.

Данные обстоятельства правомерно учтены судом первой инстанции в качестве доказательств формальности взаимоотношений.

Само по себе осуществление деятельности ООО «Эталон» в настоящее время не свидетельствует о реальности отношений налогоплательщика с данным контрагентом.

Судом отмечено, что в период совершения спорных хозяйственных операций ООО «Эталон» не имело основных средств, производственных активов, транспортных средств, персонала.

Данные обстоятельства апеллянт не опровергает.

У спорного контрагента поставщики шпальной продукции в 2018 — 2019гг. отсутствуют, операции по расчетным счетам с назначением платежа, относящегося к оплате поставке шпалы, не осуществлялись.

Согласно протоколу допросу директору Общества, он не помнит обстоятельств сделки с ООО «Эталон», шпалу покупали у ИП Кузнецова П.В. (Отца директора Общества), документов нет. При этом у ИП не было доходов

Доказательств обратного суду не представлено.

Обществомм не представлены документы БУ, не представлены документы о расчете себестоимости продукции, о выпуске и оприходовании товара.

Кроме того, в ходе проверки факт доставки товаров в адрес ООО «Транслессервис» от ООО «Эталон» не подтвержден. Таким образом, доводы Общества о реальности деятельности спорного контрагента и о возможности поставлять товар материалами проверки не подтвержден.

Вышеизложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют об осведомленности ООО «Транслессервис» о том, что ООО «Эталон» являются площадками для формирования формального документооборота, наделяющего правом на искусственное завышение вычетов по НДС.

Обществом не представлено подтверждений проверки деловой репутации, возможности исполнения договоров, платежеспособности, опыта, рекомендаций (сведений из СМИ, сайта и пр.), активов ООО «Эталон», что не соответствует практике делового оборота и указывает на не проявление коммерческой осмотрительности в выборе спорных контрагентов.

Реальных отношений между налогоплательщиком и заявленным контрагентом по результатам проведения мероприятий налогового контроля не установлено. Вопреки доводам апеллянта судом первой инстанции исследованы аргументы о наличии у налогоплательщика ресурсов для самостоятельного производства шпал.

Также между ООО «Транслессервис» и ООО «Транслес» в проверяемом периоде заключен договор по переработке древесины (включает в себя распиловку леса по размерам заказчика), произведена оплата по расчетному счету в адрес ООО «Транслес» в 2018 — 5 902 000 руб., в 2019 — 19 434 000 руб. с назначением платежа за услуги по распиловке древесины и за аренду автотранспорта. Согласно протоколу допросу учредителя Общества, что у Общества есть активы для самостоятельного производства шпал.

Кроме того, материалами налоговой проверки подтверждается, что в проверяемом периоде по расчетному счету ООО «Транслессервис» установлена оплата в адрес поставщиков материалов для производства шпал.

Кроме того суд правомерно отметил, что предметом рассматриваемого спора является законность решения налогового органа, связанного с доначислением сумм НДС по взаимоотношениям с ООО «Эталон». В рассматриваемом случае установление вопроса возможного объема изготовления пропитанной шпалы никак не сможет подтвердить или опровергнуть факт поставки товара именно ООО «Эталон».

Суд пришел к выводу о необоснованности начисления пени за период с 01.04.2022 по 01.10.2022 на основании ПП РФ от 28.03.2022 No497, № 127-ФЗ. К апелляционной жалобе заявителем приложен расчет количества шпал. Суд не принял по части 2 статьи 268 АПК.

Все уже, все, надо было раньше…

Дело No А60-2968/2023

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