Весомые доказательства необоснованной налоговой выгоды. Какие они?

По результатам проверки, ФНС и в последствии суд пришли к выводу,что спорные контрагенты фактически не осуществляли деятельность, спорные работы были выполнены собственными силами или иными неустановленными лицами.

Первая часть публикаций, о весомых доказательствах необоснованной налоговой выгоды, опубликовано тут.

Как мы писали тут, пункт 1️⃣, критической ошибкой НП является принятие от контрагентов работ и/или обьемов работ, которые в последствии никому не сданы.

ООО «СК Элемент» занималось стройкой жилых и нежилых зданий.

Налоговики предъявили претензии к субподрядчикам — мол, не они работы выполняли и стройматериалов не было.

Позиция налоговой

➡️работы и/или объемы работ, принятые от проблемных контрагентов, заказчикам не сданы.

При сравнении установлено, что работы приобретенные ООО «СК Элемент» у спорного контрагента не были отражены в актах, выставленных заказчикам в проверяемом периоде — 2017-2018гг.

Сопоставлены виды, объемы, стоимость работ, указанные в таблицах, приобретенные у спорного контрагента и отнесенные в состав расходов для целей налогообложения, с видами, объемами, стоимостью работ, сданными заказчикам. При сравнении было установлено, что работы, отраженные выше, приобретенные у субподрядной организации, не были в полном объеме отражены в актах, выставленных заказчику в проверяемом периоде — 2017-2019.

➡️отсутствие оплаты в адрес субподрядчиков.

➡️ТМЦ, приобретенные у спорных контрагентов, списаны по акту, но не использовались на объектах заказчиков.

➡️ отсутствие сертификатов качества, заявок на стройматериалы.

➡️ отсутствие персонала и СРО.

➡️отказные допросы руководителей спорных контрагентов.

➡️отсутствие согласования привлечения субподрядных организаций с заказчиками.

Суд поддержал выводы ФНС, а также указал:

➡️передача исполнительной документации спорным контрагентам без согласования их с заказчиками является разглашением коммерческой тайны, а также грозит обществу финансовыми и репутационными потерями на протяжении гарантийного срока и срока эксплуатаций.

➡️при отсутствии персонала и СРО Общество берет на себя ответственность за обязательства спорных контрагентов, что не соответствует обычаям делового оборота, экономически нецелесообразно.

➡️передача всего объема работ не подтверждает исполнение работ спорными контрагентами, при этом Общество не раскрыло информацию о реальных поставщиках и подрядчиках.

➡️в ходе ВНП — налогоплательщик знакомился с материалами 3️⃣ месяца по ходатайству.

➡️от налогоплательщика по проводимым МНК, либо о недостаточности проводимых МНК возражений не поступало (прим.ред. а что было бы если бы поступили ?).

В суде налогоплательщик ходатайствовал:

➡️о вызове свидетеля — суд отказал, поскольку имеется протокол допроса и основания сомневаться в показаниях у суда отсутствуют.

➡️об истребовании материалов арбитражного дела, важного для рассмотрения по мнению налогоплательщика — суд отказал.

➡️об истребовании у МВД сведений об иностранном гражданине (из списка на проход) — суд отказал, т.к. нет необходимости.

По результатам проверки, ФНС и в последствии суд пришли к выводу,что спорные контрагенты фактически не осуществляли деятельность, спорные работы были выполнены собственными силами или иными неустановленными лицами

ИТОГ — 3️⃣0️⃣млн руб

Какими неустановленными лицами, были ли расходы на них, и мог ли сделать весь объем работ сам налогоплательщик НО не указал, а суд и не спрашивал.

Такого набора порочащих сведений и фактов нереальности, давненько не видели.

При налоговом планировании будьте внимательны к деталям, мелочей в этом деле не бывает.

Дело № А65-11695/2023

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