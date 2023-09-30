Лом за нал — всё, надо было раньше. Новый закон

Принят закон о запрете наличных расчётов при покупке лома у физических лиц. Закон вступает в силу с 1 октября 2023.

Принят закон о запрете наличных расчётов при покупке лома у физических лиц.

Вступает в силу Закон (10.07.2023 № 304-ФЗ) с 1 октября 2023.

А вот какие схемы применялись в этой сфере:

Общество покупало лом у физизических лиц. Деньги снимали через бизнес-карты сотрудников приемных пунктов!

Налоговая проверила приёмо-сдаточные акты (ПСА) и журналы приемки.

В результате анализа установлено:

❌ допрошенные физики отрицали факт сдачи металлолома и получения денежных средств от общества.

❌ ПСА оформлены на умерших.

❌ ПСА оформлены по недействительным паспортам.

❌ По документам перевозка лома осуществлялась на утилизированных авто.

❌ те физ. лица кто подтвердил сдачу, указали иной объем сданного металлолома или меньшую отраженной в ПСА сумму.

Расходы по прибыли сняли, а снятые на наличку пересчитали доходом сотрудников и вменили СВ и НДФЛ, пени, штрафы❗️

Дело №А62-349/21.

P.S. Лом облагается НДС и взимается по правилам налогового агента (с 2018 года), поэтому с НДС особо не пошалишь — на физиков это не распространяется, так как физики не являются плательщиками НДС.

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