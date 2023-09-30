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Судебная практика по налоговым спорам

Лом за нал — всё, надо было раньше. Новый закон

Принят закон о запрете наличных расчётов при покупке лома у физических лиц. Закон вступает в силу с 1 октября 2023.
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Принят закон о запрете наличных расчётов при покупке лома у физических лиц.

Вступает в силу Закон (10.07.2023 № 304-ФЗ) с 1 октября 2023.

А вот какие схемы применялись в этой сфере:

  • Общество покупало лом у физизических лиц. Деньги снимали через бизнес-карты сотрудников приемных пунктов!

Налоговая проверила приёмо-сдаточные акты (ПСА) и журналы приемки.

В результате анализа установлено:

допрошенные физики отрицали факт сдачи металлолома и получения денежных средств от общества.

ПСА оформлены на умерших.

ПСА оформлены по недействительным паспортам.

По документам перевозка лома осуществлялась на утилизированных авто.

те физ. лица кто подтвердил сдачу, указали иной объем сданного металлолома или меньшую отраженной в ПСА сумму.

Расходы по прибыли сняли, а снятые на наличку пересчитали доходом сотрудников и вменили СВ и НДФЛ, пени, штрафы❗️

Дело №А62-349/21.

P.S. Лом облагается НДС и взимается по правилам налогового агента (с 2018 года), поэтому с НДС особо не пошалишь — на физиков это не распространяется, так как физики не являются плательщиками НДС.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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