Типичные ошибки налогоплательщиков при замене контрагентов с целью ухода от претензий ФНС

Замена контрагентов без изменения хозяйственных операций свидетельствует о согласованности действий налогоплательщика и контрагента, о формальности их взаимоотношений, без реального осуществления заявленных операций.

Проблематика вопроса выражена в случаях связанных с претензиями ФНС России, ее отделений, связанных с вычетами НДС по «спорным» контрагентам.

Для лиц заинтересованных в данном вопросе, не требуется особо подробно объяснять в чем суть, однако и так предприниматели, бухгалтеры, финансовые директора знают о рвении ФНС России предъявлять претензии по цепочкам контрагентов формируемых в программе АСК НДС 2.

Зачастую претензии состоят в так называемых «разрывах» на 1, 2, 3 и так далее, звеньях по Отношению к вашей организации.

Многие организации, начиная разбор полетов, после претензий ФНС по различным основаниям, об этом тут не будем, решают заменить контрагента в учете, с целью сохранения вычетов по НДС и избавления от претензий ФНС.

Что из этого может выйти читайте ниже.

Об этом нарушении мы писали тут, пункт 1️⃣4️⃣. Замена контрагента, сама по себе, не нарушение, однако действия описанные ниже в совокупности с иными доказательствами, сыграют печалью роль для налогоплательщика.

Типичные ошибки налогоплательщиков при замене контрагентов

1️⃣Вычет — это право, отражение реализации- это обязанность. Контрагенты, на которых меняют данные по вычетам, часто не отражают реализацию в адрес НП, либо отражают после подачи (день в день) уточненки покупателем (НП) ТРУ.

АСК НДС 2 сопоставит вычет и реализацию, и выявит несоответствие.

2️⃣Чтобы поменять контрагентов в учете необходимо иметь «отложенные вычеты» на сч.19, незакрытые на сч. 68.2 (если учет иной, то по аналогии).

❗️Но, если НП уже предоставил в налоговую учет, где нет отложенных вычетов, то такая замена контрагентов будет выглядеть странно.

3️⃣В учете по прибыли НП часто не меняют поставщиков, так как претензии им поступают по контролю НДС.

Про прибыль забывают, что в последствии негативно влияет на общую характеристику.

4️⃣Отсутствует оплата (в любой форме) в адрес контрагентов (первичных и/или уточненных).

5️⃣Контрагенты не осуществляют реальной ФХД со всеми вытекающими. Попытка «оживить» контрагента после подачи уточненки не поможет.

6️⃣Отсутствие обоснования замены контрагентов.

Замена контрагентов под одну сделку (ФХО), а бывает и не по разу меняют контрагентов, без обоснования выглядит нелепо. Порой сам НП не может разобраться — кто, что делал (поставлял) ему.

Далее до бесконечности — один IP, MAC-адрес, один отказной директор первичного и уточненного к/а, стандартный набор «помойки».

И так, возможно ли заменить спорного контрагента, после претензий ФНС и не попасть на доначисления налогов?!

В целом отвечая на данный вопрос, можно уверенно сказать, что это возможно, но не в рассматриваемом случае и при правильном налоговом планировании.

Вот пример, как суды реагируют на замену контрагентов

Общество обратилось в суд МИФНС о признании решения недействительным.

В ходе суда установлено, после окончания ВНП Обществом представлены уточненки по НДС, из которых исключены счета-фактуры по 6 проблемным контрагентам путем замены на ООО «Эталон».

Между Обществом и ООО «Эталон» заключен договор от 26.12.2017 поставки шпалы деревянной пропитанной для ЖД.

Налогоплательщик настаивает, что:

раскрыл перед НО и судом реального поставщика,

ООО «Эталон» является действующим юр лицом, осуществляющим деятельность, имеющим активы, сотрудников,

перекладывание инспекцией бремя ответственности на Общество при таких обстоятельствах нельзя признать обоснованным,

налогоплательщик указал, что НО подверг КНП декларацию ООО «Эталон», нарушения не выявил,

общество отмечает, не могло самостоятельно изготовить и/или пропитать шпалу в проверяемом периоде,

без продукции ООО «Эталон», Общество не могло осуществить реализацию всего объема шпалы (219 423 шт.), что подтверждает необходимость приобретения пропитанной шпалы у ООО «Эталон» и реальность такого приобретения.

В ходе мероприятий налогового контроля инспекция пришла к выводу об умышленном создании заявителем формального документооборота для получения необоснованной налоговой выгоды при приобретении у ООО «Эталон» фактически не поставленного данным контрагентом товара.

Совокупность обстоятельств, установленных налоговой инспекцией в отношении ООО «Эталон».

30.12.2021 ООО «Эталон» представлена уточненка с суммой к уплате 5 т.р., где отражена реализация в адрес единственного покупателя — Общества на сумму 130 млн руб., НДС — 19 млн руб.

В 8 разделе заявлен единственный поставщик — ООО «Эталон» на сумму 130 млн руб., НДС - 19 млн руб, что свидетельствует о намеренном неверном заполнении декларации, в связи с неуплатой НДС ООО «Эталон» источник для возмещения НДС из бюджета не сформирован.

Кредиторская задолженность Общества не отражена, дебиторская задолженность ООО «Эталон» по спорной сделке не отражена.

Обществом оплата за шпалу в адрес ООО «Эталон» в период с 2019-2019 не производилась, оплата произведена в 2021 г 15 млн руб., а также в 2022 - 129 млн руб. с назначением платежа – оплата задолженности по акту сверки за шпалу. Д/с, поступившие на р/с ООО «Эталон», направлены на оплату текущей деятельности.

Данные обстоятельства правомерно учтены судом первой инстанции в качестве доказательств формальности взаимоотношений.

Само по себе осуществление деятельности ООО «Эталон» в настоящее время не свидетельствует о реальности отношений налогоплательщика с данным контрагентом.

Судом отмечено, что в период совершения спорных хозяйственных операций ООО «Эталон» не имело основных средств, производственных активов, транспортных средств, персонала.

Данные обстоятельства апеллянт не опровергает.

У спорного контрагента поставщики шпальной продукции в 2018 – 2019гг. отсутствуют, операции по расчетным счетам с назначением платежа, относящегося к оплате поставке шпалы, не осуществлялись.

Согласно протоколу допросу директору Общества, он не помнит обстоятельств сделки с ООО «Эталон», шпалу покупали у ИП Кузнецова П.В. (Отца директора Общества), документов нет. При этом у ИП не было доходов.

Доказательств обратного суду не представлено.

Обществом не представлены документы БУ, не представлены документы о расчете себестоимости продукции, о выпуске и оприходовании товара.

Кроме того, в ходе проверки факт доставки товаров в адрес ООО «Транслессервис» от ООО «Эталон» не подтвержден,

Таким образом, доводы Общества о реальности деятельности спорного контрагента и о возможности поставлять товар материалами проверки не подтвержден.

Вышеизложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют об осведомленности ООО «Транслессервис» о том, что ООО «Эталон» являются площадками для формирования формального документооборота, наделяющего правом на искусственное завышение вычетов по НДС.

Обществом не представлено подтверждений проверки деловой репутации, возможности исполнения договоров, платежеспособности, опыта, рекомендаций (сведений из СМИ, сайта и пр.), активов ООО «Эталон», что не соответствует практике делового оборота и указывает на не проявление коммерческой осмотрительности в выборе спорных контрагентов.

Реальных отношений между налогоплательщиком и заявленным контрагентом по результатам проведения мероприятий налогового контроля не установлено.

Вопреки доводам апеллянта судом первой инстанции исследованы аргументы о наличии у налогоплательщика ресурсов для самостоятельного производства шпал.

Также между ООО «Транслессервис» и ООО «Транслес» в проверяемом периоде заключен договор по переработке древесины (включает в себя распиловку леса по размерам заказчика), произведена оплата по расчетному счету в адрес ООО «Транслес» в 2018 — 5 902 000 руб., в 2019 — 19 434 000 руб. с назначением платежа за услуги по распиловке древесины и за аренду автотранспорта.

Согласно протоколу допросу учредителя Общества, что у Общества есть активы для самостоятельного производства шпал.

Кроме того, материалами налоговой проверки подтверждается, что в проверяемом периоде по расчетному счету ООО «Транслессервис» установлена оплата в адрес поставщиков материалов для производства шпал.

Кроме того суд правомерно отметил, что предметом рассматриваемого спора является законность решения налогового органа, связанного с доначислением сумм НДС по взаимоотношениям с ООО «Эталон». В рассматриваемом случае установление вопроса возможного объема изготовления пропитанной шпалы никак не сможет подтвердить или опровергнуть факт поставки товара именно ООО «Эталон».

Суд пришел к выводу о необоснованности начисления пени за период с 01.04.2022 по 01.10.2022 на основании ПП РФ от 28.03.2022 № 497, № 127-ФЗ.

К апелляционной жалобе заявителем приложен расчет количества шпал. Суд не принял по части 2 статьи 268 АПК. Так как Заявитель не обосновал почему не дал документы, не мог дать, в первую инстанцию суда.

Дело No А60-2968/2023

Вот еще «живой» пример, как суды реагируют на замену контрагентов (Дело А71-6091/2022):

Судом установлена последовательная замена контрагентов путем представления уточненных налоговых деклараций.

Замена контрагентов без изменения хозяйственных операций свидетельствует о согласованности действий налогоплательщика и контрагента, о формальности их взаимоотношений, без реального осуществления заявленных операций.