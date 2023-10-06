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Зарплата

Дивиденды, выплачиваемые учредителям, были переквалифицированы в заработную плату. В каких случаях налоговики признают дивиденды зарплатой?!

Директору и главному инженеру общества, также являющихся учредителями данного общества, выплачивались дивиденды, что выявили налоговики?
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В последнее время, все чаще стали встречаться схемы по уходу от уплаты страховых взносов. Страховые взносы ложатся большой нагрузкой на расходы организации, от этого и возникают различные способы минимизации.

О таких схемах и не только мы писали тут.

Рассмотрим пример

Налоговая провела проверку в отношении организации, применяющей УСН.

Директору ООО и главному инженеру, также являющихся учредителями ООО, выплачивались дивиденды.

В ходе проверки установлено:

1️⃣ отсутствие выплат заработной платы руководителю и главному инженеру,

2️⃣ систематичность спорных выплат,

3️⃣ условия их выплаты (помесячно, при отсутствии чистой прибыли, определенной на основании данных бухгалтерского учета по итогам отчетного периода, тогда как согласно Уставу решение о распределении чистой прибыли принимается ежеквартально),

4️⃣ в протоколах внеочередных общих собраний участников срок выплаты дивидендов не определён. Следовательно, в силу пункта 3 статьи 28 Закона № 14-ФЗ, не может превышать 60 дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества,

5️⃣ Выплаты производились один раз в месяц в одинаковой сумме на протяжении всех отчетных периодов,

6️⃣ учредители в ходе допросов подтвердили позицию проверяющих.

Исходя из совокупности доказательств налоговики сделали следующие выводы:

Директору ООО и главному инженеру с целью уклонения от уплаты взносов заработная плата выплачивалась под видом дивидендов.

Данные выплаты фактически являлись вознаграждением за труд, следовательно, подлежали обложению страховыми взносами.

Дивиденды фактически были признаны налоговиками заработной платой.

Данные выплаты фактически являлись вознаграждением за труд, следовательно, подлежали обложению страховыми взносами.

Также налоговыми и суды высказали мнение, что при упрощенной системе налогообложения прибыль может распределяться только по итогам года, потому что распределяется чистая прибыль, оставшаяся после налогообложения.

Налог же уплачивается на основании данных по итогам года, тогда как поквартально уплачиваются только авансовые платежи. Соответственно, чистая прибыль при УСН не может быть определена по итогам квартала, следует из позиции судов.

Приводим цитаты Кассации:

Решение о выплате дивидендов не может быть принято ранее формирования финансового результата того налогового (отчетного) периода, по итогам которого уплачивается налог.

Довод Общества об осуществлении выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку Обществом не представлено доказательств (бухгалтерской отчетности) из которых следует, что выплаты осуществлены за счет такой прибыли.

Из материалов дела следует, что в решениях о выплатах не указано на выплату дивидендов за счет чистой прибыли предыдущих периодов, которая может формироваться после уплаты налога на прибыль организаций, в данном случае - единого налога по УСН, по итогам налогового периода, то есть календарного года. Из материалов проверки, представленных решений, сводных таблиц следует, что Общество при определении размера дивидендов учитывало доходы за минусом расходов, полученных в текущем квартале соответствующего года, и производило выплаты ежемесячно, до принятия решений (выплаты 16.01.2018, 16.02.2018, 30.03.2018, решение о выплате от 01.04.2018).

Арбитражный суд согласился с позицией ФНС. Дело А05-3395/2022.

Интересно, а корректировки по налогам в связи с доначислениями произвели…

proffnalog

proffnalog

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Комментарии

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