Рубрика: вредные советы. Как поступать не надо

Критической ошибкой налогоплательщика является принятие от контрагентов работ и/или объемов работ, которые в последствии никому не сданы.

При налоговом планировании и оптимизации, налогоплательщики поступают кто на что горазд, не объедения всех под одну гребенку, хотели бы привести пример неудачной налоговой оптимизации, а проще говоря, так поступать не надо.

Как мы писали тут, пункт 1️⃣, шансов «отбиться» от претензий налоговиков при выявлении таких обстоятельств, нет.

Но проведена проверка ООО «СК Элемент». Общество оспаривало операции со 16 спорными контрагентами: 11 по выполнению работ; 5 по оказанию транспортных услуг и поставке товаров.

В ходе проверки установлено:

Общество осуществляло строительство жилых и нежилых зданий.

Обстоятельствавзаимоотношения с проблемными контрагентами по выполнению работ:

работы и/или объемы работ принятые от проблемных контрагентов, заказчикам не сданы,

отсутствие расходов по спорным контрагентам на оплату стоимости работ,

контрагенты не обладали материальными и техническими ресурсами. Доля вычетов более 99%,

руководители спорных контрагентов отрицают причастность к деятельности компаний,

11 из 16 контрагентов исключены из ЕГРЮЛ. Совпадение IР-адреса между проблемными контрагентами, подтверждает согласованность их действий и управление одними лицами,

отсутствие согласования привлечения субподрядных организаций с заказчиками,

оформление документов с контрагентами было вскоре после регистрации компаний,

НО не оспаривается факт исполнения обязательств Общества перед заказчиками при этом Общество не раскрыло информацию о реальных поставщиках и подрядчиках.

По контрагентам (поставке товара, услугам автотранспорта) установлено.

ТМЦ, приобретенные у спорного контрагента, списаны по акту, но не использовались на объектах заказчиков. При том имеются остатки по счету 10 на конец,

не представление сертификатов качества, заявок по приобретенным материалам,

по цепочкам списания денежных средств в адрес проблемных контрагентов отсутствуют реальные поставщики товара,

наличие судебного спора между контрагентом и обществом не опровергают выводы налогового органа,

отсутствие персонала и СРО у контрагентов перекладывает ответственность за выполнение работ на Общество, что не обусловлено деловыми целями, и нецелесообразно,

не представлены документы по с 2 контрагентам (счетов-фактур, Кс 2,3).

Суд также указал:

Передача исполнительной документации по объектам спорным контрагентам без согласования их с заказчиками является разглашением коммерческой тайны.

Более того, привлечение субподрядчиков без согласования с заказчиками грозит обществу финансовыми и репутационными потерями, на протяжении гарантийного срока и срока эксплуатаций.

Общество берет на себя ответственность за обязательства спорных контрагентов, что не соответствует обычаям делового оборота, экономически нецелесообразно.

Налоговый орган не оспаривает тот факт, что работы были сданы заказчикам, передача всего объема работ не подтверждает исполнение работ спорными контрагентами, при этом Общество не раскрыло информацию о реальных поставщиках и подрядчиках.

Также дело интересно:

НП знакомился с материалами 3 месяца по ходатайству

от НП по проводимым МНК, либо о недостаточности проводимых МНК возражений не поступало (прим.ред. а что было бы если бы поступили).

В суде НП ходатайствовал:

о вызове свидетеля, суд отказал, поскольку имеется протокол допроса и основания сомневаться в показаниях у суда отсутствуют,

об истребовании материалов арбитражного дела, суд отказал дела,

об истребовании в МВД сведений о нахождении и основаниях нахождения иностранного гражданина на территории России, выданных видах на жительство и (или) разрешениях на работу на территории России, суд отказал, поскольку нет необходимости нахождении данных сведений в материалах настоящего дела,

об отложении судебного заседания, с учетом представления НО новых письменных пояснений, суд полагает, что бесконечные ходатайства заявителя об отложении судебного разбирательства направлены исключительно на затягивание рассмотрения дела и осуществлению правосудия в установленные законом сроки, поскольку никаких новых доводов в письменных пояснениях налогового органа нет, данные пояснения содержат лишь ответы налогового органа на ранее представленные пояснения заявителя.

По результатам проверки НО пришел к выводу, спорные контрагенты фактически не осуществляли деятельность, спорные работы и услуги были выполнены собственными силами и иными неустановленными лицами.

Такого набора порочащих сведений и Фактов нереальности давненько не видели.

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