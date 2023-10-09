Является ли кредиторская задолженность по неоплаченным однодневкам внереализационным доходом

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Такая предыстория: налоговая провела проверку, доказала однодневки, суммарно на 1️⃣2️⃣0️⃣ млн. руб, 3 инстанции судов прошли, спорных налоговая выиграла полностью.

Бумажный НДС, прибыль доначислили полностью, а поскольку платежей в адрес «помойки» не было, накинули внереализацитнный доход, на сумму кредиторской задолженности, неуплата налога 3️⃣6️⃣млн.руб.

В данном случае это не простое нарушение учета и может повлиять на последующую практику доначислений по «однодневкам» без оплаты.

Но Кассация приняла довод НП, указав, что суды не рассмотрели довод Заявителя, (не обосновали отказ, так вернее сказать, прим.ред.) о том что кредиторку по бумажному НДС нельзя вменять во внереализационный доход так как ломается логика доначислений, если кредиторка то значит реальные ФХД со спорными контрагентами, а если операций нет то и дохода быть не может (прим.ред).

Можно так?! Не является ли это двойным налогообложением, не противоречит ли это само себе.

Налоговая уперлась, мол, кредиторка это самостоятельное нарушение по НК РФ и не связано с ДН по спорным контрагентам, Общество само в учете отразило кредиторку, а раз основания списания по 250 НК в доход наступили то будьте добры!!!

Что же суд:

Суд, на втором круге, изменил свою позицию. Поддержал налогоплательщика. Обоснование позиции Общества и суда, опубликуем после публикации полного текста решения.

Наша позиция:

Вопрос явно не однозначный, с одной стороны — кредиторка и далее внереализационный доход, налог, с нереальной ФХД, выглядит странно. Что более существенно.

С другой стороны кредиторка в учете висела, факт наступления событий по п.8 ст. 250 НК есть, налогоплательщик сам не привел в нормальное состояние учет в надежде выиграть однодневку без оплаты и нормальной доказательной базой у налоговиков также выглядит не очень разумно и логично.

На двух стульях не усидишь... или усидишь. Будем следить за развитием событий на втором круге.

С уважением @proff_nalog