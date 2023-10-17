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Судебная практика по налоговым спорам

Оплата векселями без фактических расходов на УСН не прошла. Что выявили налоговики на проверке?

Арендная плата включена в состав себестоимости в сумме начисленной и оплаченной векселями, а не в сумме фактически понесенных расходов, в связи с чем, Обществом занижена экономия застройщика
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Вексельный схемы и операции, под особым контролем налоговиков.

Инспекцией установлена и подтверждается материалами дела следующая совокупность обстоятельств:

ООО «Кристалл» в 2018-2020 создана схема, направленная на получение налоговой экономии в виде неправомерного уменьшения экономии застройщика, и, как следствие, не исчисление НДС, налога на прибыль и налог на имущество.

Неправомерная налоговая экономия обусловлена тем, что арендная плата за землю в составе себестоимости построенных объектов включена ООО «Кристалл» по факту начисления без учета фактической оплаты в адрес ООО «Новатор», то есть денежные средства дольщиков в размере кредиторской задолженности Общества перед ООО «Новатор» остались в распоряжении застройщика ООО «Кристалл».

В проверяемый период заявитель применял специальный режим налогообложения — УСН, с объектом налогообложения доходы минус расходы в соответствии с гл. 26.2 НК .

Пунктом 1 ст. 346.17 НК установлено, что в целях главы 26.2 датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) иным способом (кассовый метод).

ООО «Кристалл» является компанией, созданной для выполнения функций застройщика жилого комплекса «Кристалл».

ООО «Кристалл» и ООО «Новатор» имеют одного учредителя Беличенко В.А., являющегося также руководителем ООО «Кристалл», что указывает на взаимозависимость органиазций. ООО «Новатор» в доле 5% является учредителем ООО «Кристалл». Обе организации применяют упрощенную систему налогообложения (далее —УСН) с объектом налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов.

Таким образом, установлено, что ООО «Кристалл» арендная плата за землю по договорам аренды с ООО «Новатор» включена в состав себестоимости построенных объектов в начисленной сумме 728 млн руб., а в не в сумме фактически понесенных расходов, оплаченных в адрес ООО «Новатор» в сумме 329 млн руб., в связи с чем, Обществом занижена экономия застройщика на сумму 399 млн руб.

Инспекцией установлено, что в данном случае Обществом была использованная вексельная схема расчетов, использование указанного гражданско-правового института повлекло неуплату налогов.

Вексель - документ, удостоверяющий нечем не обусловленное обязательство выплатить в предусмотренный векселем срок определенную денежную сумму (ст. 851 ГК). В гражданско-правовом обороте вексель используется в качестве безналичной формы расчета.

Указанные векселя являются простыми векселями ООО «УК Сервис-ТИС», соответственно, сумма оплаты данными векселями относится к расходам ООО «УК Сервис-ТИС», а не ООО «Кристалл». После предъявления векселя к оплате у ООО «УК Сервис-ТИС» возникают расходы, уменьшающие полученные доходы. При этом ООО «Кристалл» отражены данные расходы в составе себестоимости построенных объектов в виде арендных платежей. Таким образом, указанные расходы отражены у ООО «УК Сервис-ТИС» и ООО «Кристалл».

Налоговым органом установлено, что ООО «Новатор» доходы от данной операции в декларациях по УСН за соответствующий период не отражены.

По акту приема-передачи векселей от 05.07.2018 Беличенко В.А. (векселедержатель) предъявляет, а ООО «Кристалл», в лице генерального директора Беличенко В.А. (векселеполучатель) принимает и оплачивает беспроцентный вексель общей стоимостью 11 000 000 руб.

Использование векселя в качестве неденежной формы расчетов при упрощенной системе налогообложения предполагает соблюдение особенностей учета доходов и расходов, порядок признания которых определен статьей 346.17 НК.

По общему правилу, у налогоплательщиков, применяющих УСН, датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

При использовании покупателем в расчетах векселя датой получения доходов у налогоплательщика признается дата его оплаты (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного но нему лица) или день передачи налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту 3-му лицу.

Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. Оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства приобретателя перед продавцом, которое непосредственно связано с их поставкой.

При этом, при выдаче покупателем продавцу в оплату векселя расходы по приобретению указанных товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав учитываются после его оплаты.

Таким образом, если в погашение кредиторской задолженности передается вексель третьего лица, то такой вексель выступает в качестве ценной бумаги, посредством которой погашается задолженность в день передачи векселя.

Таким образом, ООО «Кристалл» посредством передачи векселя третьего лица обеспечивает включение в состав расходов арендных платежей без фактической их оплаты. В свою очередь, ООО «Новатор» в силу п.1 ст. 346.17 НК может учесть сумму дохода по векселю только в день поступления денежных средств от векселедателя. Учитывая, что срок гашения поименованных векселей указан «по предъявлении, но не ранее 31.12.2023», арендодатель ООО «Новатор» не включает указанные суммы в качестве дохода в спорные периоды. Тем самым ООО «Кристалл» увеличивает сумму расходов на строительство объектов.

Указанные векселя являются простыми векселями ООО «УК Сервис ТИС», соответственно в случае оплаты данными векселями это является расходом ООО «УК Сервис-ТИС», но не ООО «Кристалл». После предъявления векселя у ООО «УК Сервис- ТИС» возникают расходы, которые он отразит в своей отчетности и уменьшит полученные доходы. При этом ООО «Кристалл» уже отразил у себя эти расходы в составе себестоимости построенных объектов в виде арендных платежей. Соответственно возникает задвоение одних и тех же расходов, при том, что ООО «Новатор» вообще не отразил доход от данной операции (акты приема-передачи векселей) в декларациях по УСН за соответствующий период.

Таким образом, материалами дела не подтверждается факт несения ООО «Кристалл» фактических расходов по оплате арендной платы за землю в адрес ООО «Новатор» посредством векселей.

А70-23202/2022.

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Комментарии

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