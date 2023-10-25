Услуги для нерезидентов. Сложности налогообложения

Реализация услуг признается объектом обложения НДС в связи с тем, что местом реализации услуг признается территория РФ.

Многие годы в налоговой сфере идут судебные тяжбы связанные с переквалификацией услуг оказываемых российскими компаниями в адрес нерезидентов, основной удар пришелся на фармацевтические компании. Цель переквалификации налоговиками услуг, это доначисление НДС с сумм поступивших от нерезидентов.

К сути дела:

Общество обратилось в суд с заявлением к Инспекции о признании недействительным решения.

Между Обществом (Промоутер) и «Ферринг» (Швейцария) заключено Соглашение об оказании услуг по продвижению, с целью доведения информации о Продукции Ферринг до сведения третьих лиц и продвижению Продукции на Территории РФ.

Соглашение заключено в рамках договора поставки (поставка лекарственных препаратов в адрес Общества).

Медицинские представители Промоутера должны доводить информацию о Продукции третьим лицам, в том числе медицинским и фармацевтическим работникам на Территории РФ.

Общество отразило операции в рамках Соглашения в налоговых декларациях по НДС, в 7 разделе (необлагаемые).

Данные операции отражены в учете на счете 91.01 «Прочие внереализационные доходы» как необлагаемая НДС выручка.

По мнению налогоплательщика, Общество правомерно квалифицировало оказанные Ферринг услуги как маркетинговые и рекламные, и не исчислило НДС в отношении таких услуг на основании абз. 5 пп. 4 п. 1 ст. 148 НК.

Однако, данные доводы налогоплательщика являются не состоятельными по следующим основаниям.

Общество заключило с компанией Ферринг Доп соглашение в части изменения предмета договора с «оказание услуг по доведению информации о Продукции до третьих лиц на территории РФ» на «оказание рекламных и маркетинговых услуг в отношении Продукции на Территории РФ, указав, что вознаграждение Промоутера не облагается НДС на основании пп. 4 ч. 1 ст. 148 НК».

При комплексном толковании Соглашения, а также Доп соглашения к нему, установлено, что экономический смысл оказываемых Обществом услуг заключался в доведении информации о продукции компании Ферринг до третьих лиц.

Таким образом, компания Ферринг и Общество изменили только наименование услуг с целью применения пп. 4 ч. 1 ст. 148 НК, без изменения экономического смысла оказанных услуг.

Представленные в ходе проверки Акты оказанных услуг и отчеты к ним не детализированы.

Согласно ФЗ «О рекламе», реклама — информация, распространенная любым способом, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования...

Согласно Актам оказанных услуг и Отчетам к ним, доведение информации о продукции Ферринг осуществлялось ограниченному кругу лиц, не являющихся конечными потребителями лекарственных средств (врачи, представители аптек, участники конференций и круглых столов), что противоречит вышеуказанному определению рекламных услуг и не позволяет отнести заявленные услуги к рекламным.

Смысл оказанных Обществом услуг в адрес Ферринг заключался в доведении информации до третьих лиц (медицинских и фармацевтических специалистов), в том числе путем проведения лекций на специализированных медицинских мероприятиях, а также проведения индивидуальных визитов (встреч) с врачами и представителями аптек.

Основной целью проведения данных мероприятий являлось повышение профессионального уровня врачей (фармацевтов).

Услуги по доведению информации о Продукции Ферринг до сведения третьих лиц следует расценивать как информационные услуги, оказанные на территории Российской Федерации.

Какие-либо отчеты о проведении маркетинговых исследований не составлялись и для проведения проверки не представлены. Документы, подтверждающие передачу результатов маркетинговых исследований в адрес компании Ферринг также не представлены.

Называя оказываемые услуги «маркетинговыми и рекламными», Общество пытается обосновать правомерность неисчисления НДС с реализации услуг в адрес компании Ферринг.

Таким образом, реализация заявленных информационных услуг признается объектом обложения НДС в связи с тем, что местом реализации услуг признается территория РФ и, соответственно, у Общества возникает обязанность по исчислению и уплате НДС с данной реализации.

№ А40-218059/22.

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