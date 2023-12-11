Минэкономики: избыточные бухгалтеры снижают производительность труда

А что по этому поводу думают бухгалтеры и руководители, действительно кто-то считает что можно сейчас работать без бухгалтерии?

Обязательные требования иметь в штате охранников и бухгалтеров на российских предприятиях снижают уровень производительности труда в стране, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Решетников. По его мнению, экономике России необходимы системные меры повышения производительности труда, так как существует ряд отраслей с непроизводительной занятостью, к числу которых относятся бухгалтерия и охрана.

«Нам, конечно, коллеги, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает непроизводительную занятость — излишние требования иногда по безопасности, когда у нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно все заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать»,— сообщил господин Решетников, выступая на форуме «День производительности труда и наставничества».

Министр также назвал повышение производительности труда в РФ приоритетным вопросом, которую государство уделяет особое внимание.

Ранее аналитики агентства АКРА пришли к выводу о том, что структурные сдвиги в экономике РФ уже привели к высокой загрузке существующих мощностей и трудовых ресурсов, уровень которых в результате комбинации постпандемийной конъюнктуры 2021 года и роста спроса государства в 2022–2023 годах к текущему моменту достиг исторически очень высоких уровней. Агентство отмечает, что производительность труда в стране в ближайшие годы останется на низком уровне, рынок труда ждет перегрев, а число сотрудников будет превышать число работодателей.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Не перетруждайтесь».

Очень хочется узнать мнение людей по данному высказыванию.

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