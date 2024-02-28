Какие аргументы привести налогоплательщику, которого обвиняют в работе с сомнительными контрагентами

Главным фактором в хозяйственных взаимоотношениях с поставщиками является своевременная поставка качественных товаров (материалов), формальные претензии ФНС значения не имеют

У Общества провели выездную налоговую проверку, выявили спорных контрагентов по ремонту и поставке зап.частей для ремонта

Инспекция полагает, что в ходе выездной налоговой проверки установлено очевидное отклонение действий участников гражданского оборота от добросовестного поведения. Фиктивно созданные товарно-денежные и документальные потоки создали искусственную видимость реального механизма соблюдения гражданско-правовых отношений по выполнению работ между обществом и спорными контрагентами.

На основании вышеизложенного инспекция считает, что обстоятельства, негативно характеризующие привлеченных обществом спорных контрагентов, в совокупности с не- соблюдением существенных и основных условий договоров, непредставление документов, позволяющих определить исполнителей работ, а также отсутствие у спорных контр- агентов необходимых ресурсов для выполнения работ, позволяют сделать вывод, что спорные контрагенты не принимали никакого участия в реализации заключенных договоров, работы и поставка запчастей были выполнены иными лицами, в том числе и силами проверяемого налогоплательщика. Между обществом и его спорными контрагентами создан формальный документооборот исключительно для минимизации своих налоговых обязательств путем искусственного завышения расходов организации и применения не обоснованных налоговых вычетов.

Отклоняя указанные доводы заинтересованного лица и удовлетворяя требования общества, суды правомерно исходили из недоказанности в действиях общества нарушений налогового законодательства, в связи с которыми принят оспариваемый в деле ненормативный правовой акт

Суды приняли решение в пользу Общества и отметили:

➡️Доводы инспекции о невозможности поставщиками выполнять свои обязательства по поставкам з/ч по причине отсутствия складов, автотранспорта и прочего имущества у указанных к/а, а также отсутствия персонала, отклонены судами, поскольку для организации хозяйственной деятельности достаточно одного работника в лице ген директора.

➡️Перевозки запасных частей организовываются на личном автотранспорте.

➡️Материалы уголовного дела, о том что на предприятии имели место фиктивное принятие работ по ремонту техники и согласования заключений с завышенными ценами по капитальному ремонту средств, значения не имеет

➡️Наличие остатков на складе не может рассматриваться как нарушение закона и недобросовестное поведение НП.

➡️Аргументы НО о том, что у общества не было необходимости в закупке блоков, так как блоки поступающей в ремонт, не заменялись на новые, а ремонтировались силами завода, не подтверждены доказательствами.

➡️Ссылка НО на то, что з/ч приобретались обществом у поставщиков по завышенным ценам в сравнении с себестоимостью их первичного приобретения теми же поставщиками, признана судами необоснованной.

➡️Одни и те же поставщики з/ч в как в цепочке техничек, с более высокими ценами, так и на прямую у Общества, не аргумент

➡️С учетом специфики деятельности общества, оно вынуждено (в силу обстоятельств, альтернативных поставщиков со схожими ценовыми предложениями, а также сжатых сроков на выполнение работ в рамках ГОЗ) осуществлять контрактацию на предмет поставки з/ч с теми контрагентами, которые актуальны на дату инициации проведения закупочной процедуры.

➡️Общество прибегает к услугам тех поставщиков, которые могут вносить авансы поставщику продукции, и готовы ждать, пока общество рассчитается с ними за поставленную продукцию. Т.о., повышенная стоимость продукции при ее приобретении неразрывно связана со спецификой деятельности общества и обусловлена длительной отсрочкой платежа со стороны общества.

➡️Общество указало, что поставщикам никаких уведомлений от НО о подозрении их в недобросовестности не поступало.

➡️Со стороны Банка, осуществлявшего контроль платежей по 275-ФЗ «О ГОЗ», Росфинмониторинга по с 115-ФЗ никаких уведомлений, свидетельствующих о недобросовестности поставщиков, в адрес общества не поступало.

➡️Главным фактором в хозяйственных взаимоотношениях с поставщиками у общества являлось и является своевременная поставка качественных з/ч.

➡️Инспекция не учла, что все обязательства со стороны поставщиков выполнены в полном объеме, претензий у общества не возникало.

➡️Инспекцией не оспаривается сам факт выполнения обществом обязательств по контрактам, а других к/а, поставляющих з/ч (в объемах и по номенклатуре) общество не имело.

➡️Общество не несет ответственность за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты налогов.

➡️Судами установлено, наличие у общества складских запасов мат ценностей, которые могли быть приобретены исключительно у спорных к/а

➡️Подписание актов приемки работ от спорных к/а после приемки работ отделом ОТК Общества, это нормально.

➡️Совпадение ip, отсутствие лицензий, минимальные налоги, нулевые декларации не доводы

➡️Судебный акт по ранее проведенным проверкам значения для настоящего спора не имеет (прим.ред. Исходя из контекста судебного акта, ранее предъявлялись претензии по тем же контрагентам, налоговый орган пытался притянуть преюдицию, ст. 69 АПК)

➡️Общество представило в суд, Товарный баланс по отдельным позициям, с детальным движением материалов, контраргументы по всем доводам налогового органа и тем самым закрепили свою позицию

Дело № А62-5166/2022

Как видно из представленного судебного дела обвинения налоговой во взаимодействии с фирмами-«однодневками» не приговор, при грамотной защите своих интересов, основной акцент при формальных претензиях налоговиков необходимо делать упор на реальности взаимоотношений со спорными контрагентами и движении товаров (работ, услуг) поступающих от них.

Привлекайте специалистов по налоговой практике и безопасности не дожидаясь принятия решения по проверке.

Источник ТГ канал Proff Налог