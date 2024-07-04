Власти решили смягчить условия по НДС для бизнеса на «упрощенке»

Минфин в поправках ко второму чтению налогового законопроекта планирует разрешить предприятиям, покупающим товары или услуги у бизнеса на «упрощенке», предъявлять к вычету НДС, начисленный по специальным ставкам 5 и 7%.

Положения налогового законопроекта в части введения налога на добавленную стоимость (НДС) для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН), будут смягчены. Бизнесу, который будет приобретать товары или услуги у «упрощенцев», платящих НДС по новым специальным ставкам, планируется разрешить предъявлять к вычету сумму «входящего» налога. Это следует из подготовленных Минфином ко второму чтению поправок.

Налоговый законопроект, разработанный Минфином, был внесен правительством в Госдуму в начале июня и одобрен в первом чтении 20 июня. Ожидается, что законопроект будет окончательно принят до конца текущей сессии парламента, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. 3 июля Минфин сообщил, что поправки к законопроекту внесены в Госдуму. Второе чтение планируется на 9 июля.

Законопроект устанавливает, что бизнес на УСН становится плательщиком налога на добавленную стоимость, но платить НДС будет обязательно для компаний и ИП с доходом более 60 млн руб. в год. Минфин утверждает, что такие доходы имеет лишь около 3% бизнеса на УСН. Бизнес на «упрощенке» сможет выбрать, как платить НДС — по общей ставке 20% (10 и 0% в отдельных случаях) или по сниженной специальной ставке (5% при доходах до 250 млн руб. и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн руб.).

Что предлагают изменить ко второму чтению

Разрешить покупателям вычет НДС при пониженных ставках

Сейчас при уплате НДС предприятие может вычитать «входящий» НДС (заложенный в стоимость приобретаемых им сырья, услуг, материалов и т.д.) из суммы «исходящего» (закладываемого в стоимость реализуемых товаров/услуг/работ). Текущая редакция законопроекта, принятая в первом чтении, предполагает, что делать такие вычеты смогут только те «упрощенцы», которые будут платить НДС по базовой ставке 20%, равно как и их покупатели. Если же налог платится по пониженным ставкам 5 или 7%, предъявлять «входящий» НДС к вычету будет нельзя ни самим «упрощенцам», ни их контрагентам, поясняли ранее РБК юристы.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал ко второму чтению предусмотреть в законопроекте возможность применения покупателями товаров (работ, услуг) вычетов сумм НДС, предъявленных им продавцами, применяющими налоговые ставки 5 или 7%.

Исходя из внесенных поправок, пожелание депутатов учтено. Из законопроекта предлагается исключить пункт, запрещающий покупателю предъявлять к вычету «входящий» НДС, если товары, работы или услуги приобретены у организации или ИП, платящих НДС по ставке 5 или 7%.

Таким образом, покупатели или заказчики у «упрощенцев», применяющих любые ставки НДС (5, 7, 10, 20%) будут иметь право к вычету такого входящего НДС, говорит председатель московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди дела» Борис Федосимов. Если, например, такой предприниматель на УСН продаст контрагенту товар за 1050 руб. (с учетом НДС в 5%), последний сможет вычесть из своего налога 50 руб.

Ранее эксперты отмечали, что отсутствие возможности зачета «входящего» НДС для покупателей означало бы, что «упрощенцы» с льготными ставками НДС не смогли бы встраиваться в производственные цепочки, крупный бизнес был бы не заинтересован в работе с ними.

«Освобождение» вместо «права на освобождение»

Текущая редакция законопроекта гласит, что организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, «имеют право на освобождение» от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.Это значит, что все предприниматели на УСН автоматически становятся плательщиками НДС, но те, чьи доходы меньше 60 млн руб. в год, могут выбрать — платить НДС или получить освобождение от него. Для подтверждения права на освобождение нужно будет подать соответствующее уведомление.

В поправках этот пункт звучит по-другому: организации и ИП «освобождаются от исполнения обязанностей» плательщика НДС при соблюдении ряда условий.

Кроме того, поправками уточняется, что от уплаты НДС освобождаются вновь созданная организация и вновь зарегистрированный ИП (если и до тех пор пока их доход не превысит 60 млн руб.).

По предложенным правилам начать исчислять НДС предпринимателям, которые в течение года превысили порог в 60 млн, нужно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение.

В случае, если ИП применяет одновременно упрощенную систему и патентную систему налогообложения, при определении величины доходов Минфин предлагает учитывать доходы по обоим налоговым режимам. Ранее уточнить этот момент просил думский комитет по бюджету и налогам.

Первоисточник РБК

Источник ТГ канал Proff Налог (https://t.me/proff_nalog)