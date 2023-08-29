Могут ли самозанятые применять НПД в отношении процентов по выданным займам. Обзор для руководителя и бухгалтера.

Верховный суд рассмотрит спор о правомерности применения налога на профессиональный доход в отношении процентов по договору займа.

Основанием для вынесения оспариваемого решения по результатам камеральной проверки послужил вывод налогового органа о необоснованном неотражении заявителем (Обществом) в налоговой декларации по НДФЛ дохода и не исчислении в бюджет налога с сумм выплаченных физ лицу (являющимся единственным учредителем и руководителем общества) процентов по договорам займа.

Три инстанции поддержали позицию Общества.

Верховный суд при передаче дела к рассмотрению в СКЭС указал:

Поскольку при передаче денежных средств по договору займа не происходит реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав, проценты, полученные займодавцем, не могут быть оценены как доход от реализации и, следовательно, не являются объектом НПД, определенным в части 1 статьи 6 № 422-ФЗ.

Доходы в виде процентов по займу подлежат отнесению к пассивному доходу - они не связаны с активными операциями лица, получающего доход. Получение процентного дохода не обусловлено занятостью физического лица, не основано на его личном трудовом участии, не влечет увеличение его трудового стажа, не оказывает влияния на получение каких-либо мер государственной поддержки в сфере занятости граждан.

Взаимоотношения по договорам займа не имеют признаков реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг либо передачи имущественных прав. Данный вывод подтверждается как авторитетными представителями цивилистической доктрины, так и существующим налогово-правовым регулированием заемных отношений.

Таким образом, распространение специального режима налогообложения НПД на пассивные доходы, к которым относятся проценты по займам, противоречит цели принятия Федерального закона No 422-ФЗ и ведет к необоснованному расширению сферы его применения.

P.S. позиция ВС РФ по сути указана и сформирована, после этого решения последует изменение практики и доначисление НДФЛ.

Вопрос корректировки доначислений по НДФЛ на суммы НПД не открыт.

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Источник ТГ канал Proff Налог