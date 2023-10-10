ТОП-5 полезные функции Excel, которые помогут вести управленческий учет быстрее

Эти функции закрывают до 80% всех аналитических задач бизнеса.

Excel располагает арсеналом почти в 400 функций

Количество формул, которое можно создать с помощью этих функций, насчитывает десятки тысяч вариантов.

Внушительное количество, не правда ли?

Облегчение для всех экономистов, аналитиков и других представителей учетных специальностей состоит в том, что для профессионального выполнения своих непосредственных обязанностей достаточно знать не больше десяти функций.

А восемьдесят процентов всех профессиональных задач можно решать и вовсе пятью

Давайте про эти функции и поговорим.

В конце статьи оставлю ссылку на файл с примерами.

=ЕСЛИ(…)

Здесь все просто. Используйте для проверки какого-либо условия.

Например, необходимо убедиться в том, что данные, идущие по порядку в одной таблице, располагаются аналогичным образом в другой таблице.

Если проверка прошла успешно, то выводим значение.

Я использую «333». Не спрашивайте почему? Так исторически сложилось.

=СУММЕСЛИ(…)

Суммирует данные, если выполняется заданное вами условие.

Например, в таблице с данными о продажах необходимо просуммировать выручку по конкретному товару.

Если в таблице три строчки, то можно и руками. Если строчек десять и более, то рекомендую не тратить свое драгоценное время и сразу использовать эту формулу.

Двигаемся дальше.

Когда необходимо просуммировать данные по выручке по конкретному продукту, да еще и по определенной торговой точке, то с этой задачей легко справится формула

=СУММЕСЛИМН(…)

Как вы поняли, с помощью этой функции вы можете суммировать данные по нескольким условиям, которые вы зададите.

=ВПР(…)

Она до сих пор наводит ужас на многих учетных специалистов.

Хотя про нее уже написано столько статей и снято столько видео, что можно выпускать в прокат фильм.

Данная функция просто «вытаскивает» нужные вам данные из таблицы.

Составные элементы формулы:

Искомое значение — значение, которое будет искать формула в таблице;

Таблица — непосредственно таблица, в которой вы осуществляете поиск;

Столбец — номер столбца, из которого вы хотите «вытащить» нужные вам данные по заданному искомому значению;

Интервальный просмотр — приблизительное или точное совпадение искомого значения в выбранной вами таблице.

Звучит устрашающе, но не стоит ее бояться. На практике все гораздо проще.

Замыкает наш ТОП-5 функция, про которую многие могли и не слышать.

=ГПР(…)

Этот тот же впр, но с перламутровыми пуговицами.

Выручает, когда из таблицы с горизонтом дат необходимо вытащить значение по выбранной дате из конкретной строки.

Рекомендую при работе с данными фиксировать адрес таблицы через клавишу F4.

В подавляющем большинстве случаев помогает однократное нажатие, то есть абсолютная фиксация.

В таком формате, при протягивании формулы, вы можете не заморачиваться на счет того, что таблица будет съезжать.

Пишите в комментарии функции и формулы Excel, которые чаще всего используете в своей профессиональной деятельности.

И для чего используете.

Ссылка на скачивание файла с примерами.

С заботой о вашем бизнесе.

Владислав Савушкин I Управленческий учет для вашего бизнеса.