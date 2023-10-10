ТОП-5 полезные функции Excel, которые помогут вести управленческий учет быстрее

Excel располагает арсеналом почти в 400 функций
Количество формул, которое можно создать с помощью этих функций, насчитывает десятки тысяч вариантов.
Внушительное количество, не правда ли?
Облегчение для всех экономистов, аналитиков и других представителей учетных специальностей состоит в том, что для профессионального выполнения своих непосредственных обязанностей достаточно знать не больше десяти функций.
А восемьдесят процентов всех профессиональных задач можно решать и вовсе пятью
Давайте про эти функции и поговорим.
В конце статьи оставлю ссылку на файл с примерами.
=ЕСЛИ(…)
Здесь все просто. Используйте для проверки какого-либо условия.
Например, необходимо убедиться в том, что данные, идущие по порядку в одной таблице, располагаются аналогичным образом в другой таблице.
Если проверка прошла успешно, то выводим значение.
Я использую «333». Не спрашивайте почему? Так исторически сложилось.
=СУММЕСЛИ(…)
Суммирует данные, если выполняется заданное вами условие.
Например, в таблице с данными о продажах необходимо просуммировать выручку по конкретному товару.
Если в таблице три строчки, то можно и руками. Если строчек десять и более, то рекомендую не тратить свое драгоценное время и сразу использовать эту формулу.
Двигаемся дальше.
Когда необходимо просуммировать данные по выручке по конкретному продукту, да еще и по определенной торговой точке, то с этой задачей легко справится формула
=СУММЕСЛИМН(…)
Как вы поняли, с помощью этой функции вы можете суммировать данные по нескольким условиям, которые вы зададите.
=ВПР(…)
Она до сих пор наводит ужас на многих учетных специалистов.
Хотя про нее уже написано столько статей и снято столько видео, что можно выпускать в прокат фильм.
Данная функция просто «вытаскивает» нужные вам данные из таблицы.
Составные элементы формулы:
Искомое значение — значение, которое будет искать формула в таблице;
Таблица — непосредственно таблица, в которой вы осуществляете поиск;
Столбец — номер столбца, из которого вы хотите «вытащить» нужные вам данные по заданному искомому значению;
Интервальный просмотр — приблизительное или точное совпадение искомого значения в выбранной вами таблице.
Звучит устрашающе, но не стоит ее бояться. На практике все гораздо проще.
Замыкает наш ТОП-5 функция, про которую многие могли и не слышать.
=ГПР(…)
Этот тот же впр, но с перламутровыми пуговицами.
Выручает, когда из таблицы с горизонтом дат необходимо вытащить значение по выбранной дате из конкретной строки.
Рекомендую при работе с данными фиксировать адрес таблицы через клавишу F4.
В подавляющем большинстве случаев помогает однократное нажатие, то есть абсолютная фиксация.
В таком формате, при протягивании формулы, вы можете не заморачиваться на счет того, что таблица будет съезжать.
Пишите в комментарии функции и формулы Excel, которые чаще всего используете в своей профессиональной деятельности.
И для чего используете.
Ссылка на скачивание файла с примерами.
С заботой о вашем бизнесе.
Владислав Савушкин I Управленческий учет для вашего бизнеса.
Комментарии3
Здравствуйте
"В конце статьи оставлю ссылку на файл с примерами."
А где файл с примерами?
Владислав Савушкин
Добрый вечер.
Добавил в статье.
Дублирую
Владислав Савушкин
Обратная связь) Всё Ок?
Владислав Савушкин
Этот комментарий удален.