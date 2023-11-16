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Управленческий учет

Как заглянуть в будущее? Прогнозирование с помощью Excel

Мы все можем заглянуть в будущее! Как? Берите листок и карандаш, открывайте Excel. И давайте прогнозировать.
118
Как заглянуть в будущее? Прогнозирование с помощью Excel

Все эти прогнозы, экономисты... Я очень люблю прогнозы экономистов, но они в итоге сводятся к тому: сахар дешевеет — гоним самогон, сахар дорожает — покупаем водку!

Алкоголь не употребляю, а вот прогнозы люблю.

Они позволяют заглянуть в будущее. Новая реальность, конечно, может оказаться не такой привлекательной, как мы себе воображали. Но лучше быть к этому готовыми.

Согласны?

Отмечу, что прогнозирование является фундаментом для планирования финансово-хозяйственной деятельности.

Так давайте этот фундамент и заложим.

Будем использовать Excel, его инструментарий и базовые функции.

  • =ТЕНДЕНЦИЯ

  • =ПРЕДСКАЗ

  • =ЛИНЕЙН

  • =РОСТ

Для прогнозирования можно использовать одну функцию или все сразу. Но есть нюанс.

С помощью функции =РОСТ можно получить сильно завышенные результаты. Потому что алгоритм функции основан на экспоненциальном росте.

Остальные функции дают плюс-минус схожие результаты.

Для примера возьмем функцию =ТЕНДЕНЦИЯ.

Второй вариант прогнозирования для ленивых. Как я люблю. Рассмотрим в конце статьи.

Там же будет файл-пример для скачивания.

№1. =ТЕНДЕНЦИЯ

У нас есть данные по заказам за 2023 год

1

Будем планировать заказы на 2024 год. Захватим еще и ноябрь-декабрь 2023.

Применяем формулу =ТЕНДЕНЦИЯ()

  • Известные_значения_У — прогнозируемый параметр (заказы, в нашем примере)

  • Известные_значения_Х — временной период (месяц, в нашем примере)

  • Новые_значения_Х — период, на который делаем прогноз.

Для формулы используем имеющиеся данные с января по октябрь 2023 года

2

В принципе, на этом можно было бы и закончить прогноз.

Но мы с вами специалисты компетентные и знаем, что кривая заказов по году может быть обусловлена сезонностью.

То есть заказы распределяются неравномерно. А экстремумы необходимы для более качественного планирования.

Найдем сезонность 2023 года.

Для этого данные по заказам за каждый месяц разделим на итого по году.

3

Осталось умножить полученные коэффициенты для каждого месяца на итого по заказам за 2024 год, которые мы спрогнозировали.

4

В итоге у нас получилась вилка из Прогноза и Прогноза с учетом сезонности.

Никто и никогда вам не скажет работать по каком-то одному варианту. А если скажет, то гоните его веником.

Начните с чего-то среднего, а дальше, исходя из анализа план-факт, придерживайтесь наиболее правдоподобного варианта прогноза и плана соответственно.

№2. ЛИСТ ПРОГНОЗА

Это второй вариант прогнозирования. Он для ленивых. Как я люблю.

Все супер-просто.

Выделяем известные нам значения и переходим на вкладку Данные-Лист прогноза.

5

После этих действий перед вами откроется окно, в котором необходимо указать

  • завершение прогноза – крайняя дата, на которую составляется прогноз

  • раскрываем Параметры (ниже завершения прогноза)

  • начало прогноза – в нашем случае это октябрь (последний месяц, по которому есть фактические данные)

  • доверительный интервал – ставьте значение в диапазоне 80-90 процентов (кто ж вам точнее скажет)

  • сезонность – установите вручную 12 (количество месяцев в году; как правило, сезонные колебания более года – редкое явление)

Со всем остальным можете не заморачиваться.

Нажимаете Создать.

6

У вас автоматом создается таблица на отдельном листе. Да еще и с графиком.

7

Этот инструмент работает по формуле =ПРЕДСКАЗ()

Здесь примечательно то, что в добавок к основному прогнозу вы получаете еще пессимистичный и оптимистичный варианты.

Что позволяет быть более гибким в принятии управленческих решений.

=== ===

Для того, чтобы перейти непосредственно к планированию, накиньте на прогноз в натуральных единицах продажные цены, себестоимость и так далее и тому подобное.

Но это уже совершенно другая история.

=== ===

Эксперимент.

Сохраните пост в Избранное (звездочка), чтобы не забыть.

Спрогнозируйте данные в вашем бизнесе.

Спустя пару месяцев поделитесь результатами.

Попали или нет)

=== ===

Файл-пример для скачивания.

=== ===

С заботой о вашем бизнесе.

Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.

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Комментарии

23
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    2 часа назад

    Владислав Савушкин

    Прошу дать обратную связь по скринам Excel в тексте🤓

    Нормально или перебор?

  • Логотип Ольга Ганюшкина
    Ольга Ганюшкина 2 часа назад

    Мне норм. Интересно, никогда не пользовалась этими функциями.  В следующий раз вместо карт Таро воспользуюсь функцией ПРЕДСКАЗ()

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      2 часа назад

      Владислав Савушкин

      Мне норм.

      Нагляднее получается😉

      В следующий раз вместо карт Таро воспользуюсь функцией ПРЕДСКАЗ()

      Результат может оказаться одинаковым😀

      Но зато что-то "на профессиональном"😉

  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    а задачка завтра будет?:)

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав Савушкин

      Уже составлена и ждёт своего часа😎

      Попробуем что-то новенькое😉

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 1 час назад

    Нет

    Экстраполяция - сильная вещь!

    Зафиксируйте среднесуточные температуры воздуха в вашей местности с января по июнь и экстраполируйте на второе полугодие. Вам понравится.

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав Савушкин

      Совет зафиксировал😉

      Но по ощущениям, в моей местности температура выравнивается по месяцам...

      Ни какой сезонности❄🌞

      • Логотип Старый ворчун
        Старый ворчун 1 час назад

        Нет

        в моей местности температура выравнивается по месяцам...

        не все живут в тропиках.

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          58 минут назад

          Владислав Савушкин

          Либо они расширяются...

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 54 минуты назад

          ВикторияГлавный бухгалтер

          Так нужно расширить свои данные на год, год физически привязан к периодическому процессу полному обороту Земли вокруг Солнца. По какой причине данные за полгода? А еще лучше, на весь период наблюдений и наблюдать за средними тепературами за много лет, эти данные можно и экстраполировать в пределах погрешности. Что мешает?

          • Логотип Старый ворчун
            Старый ворчун 45 минут назад

            Нет

            По какой причине данные за полгода?

            Так других данных ещё нет, прожили только полгода, каждый день температуру записывали. Хотим знать, что будет 31/12. Иначе какие _предсказания_ мы обсуждаем?

            Ещё можно по динамике курса доллара или цен на нефть будущие значения предсказывать и решения принимать. Тоже очень полезные результаты формулы нам дадут.

            • Логотип VikaV2193
              VikaV2193 29 минут назад

              ВикторияГлавный бухгалтер

              Так других данных ещё нет, прожили только полгода,

              Это задачка из какого мира?

              Иногда вспоминаю сцену из фильма про Чукотку, там мальчик прочитал для какого-то другого взрослого чукчи, который не умел читать, из букваря предложение "Отец убил лису". У взрослого сразу вопрос "Чей отец убил лису?".

              То есть прекрасно, что мы понимаем и распознаем какие-то значки, но надо же их как-то к реальному миру прислонить.

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                24 минуты назад

                Владислав Савушкин

                Возможно, речь идет про официальные данные Статистического ведомства😉

                А оперативностью оно никогда не отличалось😏

            • Логотип Arhimed0
              Arhimed0 17 минут назад

              Главный бухгалтер

              Так других данных ещё нет,

              Так прежде чем планировать или прогнозировать , нужно собрать ДОСТАТОЧНОЕ для этого количество данных. Затем произвести анализ - достаточно ли, а может быть ещё нужно добавлять.... Может быть что-то и откинуть нужно!

              Из института с методами корреляционно-регрессионного анализа знакомы?? как модели строятся, как данные отбираются, как рассчитывается достоверность и теснота связи ну и прочие показатели ?

              , прожили только полгода, каждый день температуру записывали. Хотим знать, что будет 31/12.

              Без анализа сходу видно, что ... "маловато будет", да и вообще между сведениями за период с 01.01 по 30.06 и рассчитываемой 31.12 никакой связи нет!  Для искомого 31.12 нужны сведения минимум за год! лучше за несколько лет!

              Да на основе периода за неделю до 31.12 можно прогноз сделать , а на основе первой половины года - связи пока ещё нет никакой!

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                11 минут назад

                Владислав Савушкин

                Из института с методами корреляционно-регрессионного анализа знакомы??

                Не уверен, что достаточно много людей с этим знакомы🙃

                Но оно и к лучшему😏 Можно оперировать этой фразой и побеждать в любых спорах😀

                Пополню багаж😎

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            45 минут назад

            Владислав Савушкин

            Они сошлись😀

            Тактическое и стратегическое метеорологическое прогнозирование😉

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 43 минуты назад

    цены на жилье спрогнозируйте плиз)

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      37 минут назад

      Владислав Савушкин

      Я снабдил всё наше сообщество файлом, с помощью которого можно прогнозировать поведение различных данных😎

      Теперь дело за вами😉

      55549805_ee03be09e3c6efe144c80f70844d5a3f_800.pngНу вы поняли😀

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 27 минут назад

      Главный бухгалтер

      жУльё ?

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        22 минуты назад

        Владислав Савушкин

        Кстати, если по этим гражданам есть статистика, то можно спрогнозировать их количество на следующий год😀

        Возможно, там и сезонность есть...

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