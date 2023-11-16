Как заглянуть в будущее? Прогнозирование с помощью Excel

Мы все можем заглянуть в будущее! Как? Берите листок и карандаш, открывайте Excel. И давайте прогнозировать.

Все эти прогнозы, экономисты... Я очень люблю прогнозы экономистов, но они в итоге сводятся к тому: сахар дешевеет — гоним самогон, сахар дорожает — покупаем водку!

Алкоголь не употребляю, а вот прогнозы люблю.

Они позволяют заглянуть в будущее. Новая реальность, конечно, может оказаться не такой привлекательной, как мы себе воображали. Но лучше быть к этому готовыми.

Согласны?

Отмечу, что прогнозирование является фундаментом для планирования финансово-хозяйственной деятельности.

Так давайте этот фундамент и заложим.

Будем использовать Excel, его инструментарий и базовые функции.

=ТЕНДЕНЦИЯ

=ПРЕДСКАЗ

=ЛИНЕЙН

=РОСТ

Для прогнозирования можно использовать одну функцию или все сразу. Но есть нюанс.

С помощью функции =РОСТ можно получить сильно завышенные результаты. Потому что алгоритм функции основан на экспоненциальном росте.

Остальные функции дают плюс-минус схожие результаты.

Для примера возьмем функцию =ТЕНДЕНЦИЯ.

Второй вариант прогнозирования для ленивых. Как я люблю. Рассмотрим в конце статьи. Там же будет файл-пример для скачивания.

№1. =ТЕНДЕНЦИЯ

У нас есть данные по заказам за 2023 год

1

Будем планировать заказы на 2024 год. Захватим еще и ноябрь-декабрь 2023.

Применяем формулу =ТЕНДЕНЦИЯ()

Известные_значения_У — прогнозируемый параметр (заказы, в нашем примере)

Известные_значения_Х — временной период (месяц, в нашем примере)

Новые_значения_Х — период, на который делаем прогноз.

Для формулы используем имеющиеся данные с января по октябрь 2023 года

2

В принципе, на этом можно было бы и закончить прогноз.

Но мы с вами специалисты компетентные и знаем, что кривая заказов по году может быть обусловлена сезонностью.

То есть заказы распределяются неравномерно. А экстремумы необходимы для более качественного планирования.

Найдем сезонность 2023 года.

Для этого данные по заказам за каждый месяц разделим на итого по году.

3

Осталось умножить полученные коэффициенты для каждого месяца на итого по заказам за 2024 год, которые мы спрогнозировали.

4

В итоге у нас получилась вилка из Прогноза и Прогноза с учетом сезонности.

Никто и никогда вам не скажет работать по каком-то одному варианту. А если скажет, то гоните его веником.

Начните с чего-то среднего, а дальше, исходя из анализа план-факт, придерживайтесь наиболее правдоподобного варианта прогноза и плана соответственно.

№2. ЛИСТ ПРОГНОЗА

Это второй вариант прогнозирования. Он для ленивых. Как я люблю.

Все супер-просто.

Выделяем известные нам значения и переходим на вкладку Данные-Лист прогноза.

5

После этих действий перед вами откроется окно, в котором необходимо указать

завершение прогноза – крайняя дата, на которую составляется прогноз

раскрываем Параметры (ниже завершения прогноза)

начало прогноза – в нашем случае это октябрь (последний месяц, по которому есть фактические данные)

доверительный интервал – ставьте значение в диапазоне 80-90 процентов (кто ж вам точнее скажет)

сезонность – установите вручную 12 (количество месяцев в году; как правило, сезонные колебания более года – редкое явление)

Со всем остальным можете не заморачиваться.

Нажимаете Создать.

6

У вас автоматом создается таблица на отдельном листе. Да еще и с графиком.

7

Этот инструмент работает по формуле =ПРЕДСКАЗ()

Здесь примечательно то, что в добавок к основному прогнозу вы получаете еще пессимистичный и оптимистичный варианты.

Что позволяет быть более гибким в принятии управленческих решений.

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Для того, чтобы перейти непосредственно к планированию, накиньте на прогноз в натуральных единицах продажные цены, себестоимость и так далее и тому подобное.

Но это уже совершенно другая история.

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Эксперимент. Сохраните пост в Избранное (звездочка), чтобы не забыть. Спрогнозируйте данные в вашем бизнесе. Спустя пару месяцев поделитесь результатами. Попали или нет)

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Файл-пример для скачивания.

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С заботой о вашем бизнесе.

Владислав Савушкин, советник по управлению бизнесом.