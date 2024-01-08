Управленческий учет. ТОП-6 горячих клавиш Excel для бухгалтера

Сохраняй подборку горячих клавиш Excel. Быстрые команды помогают экономить время.
Какие комбинации клавиш не знали? Пишите в комментарии.
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Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.
Сохраняй подборку горячих клавиш Excel. Быстрые команды помогают экономить время.
Какие комбинации клавиш не знали? Пишите в комментарии.
••• •••
Владислав Савушкин, Управленческий учет. Обращайтесь за советом.
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Комментарии2
Еще раз напоминаю про викторину Вспомнить всё. В среду 10.01. Информация для подготовки есть в подборке постов.
И вот здесь.
Отлично! Будем ждать!