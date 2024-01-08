Управленческий учет. ТОП-6 горячих клавиш Excel для бухгалтера

Мои планы по инвестициям на 2024 год

В конце прошлого года я подводил итоги и посчитал, что инвестировал за год 956 000 рублей (в среднем 79 666 в месяц). Портфель вырос до 2,962 млн. Суммарная прибыль получилась 425 000. Решил, что было бы неплохо какие-то планы запланировать, чтобы была какая-то тактика, и я её придерживался. Почему бы и да.