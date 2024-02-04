✅ Для ленивых аналитиков. Быстрый анализ в Excel

Быстрый анализ в Excel позволяет существенно упростить выполнение рутинных операций. В результате чего у вас появится больше свободного времени. Которое можно использовать по своему усмотрению.
Вернемся к Быстрому анализу.
Функционал Быстрого анализа включает в себя самые необходимые инструменты для анализа и визуализации данных.
Выбрав один из вариантов Быстрого анализа, вы сразу видите как будет выглядеть результат. Просто наведите курсор мыши на соответствующий элемент.
Анализ можно проводить как с данными по столбцам, так и с показателями в строках.
Действия со столбцами подсвечиваются синим цветом. Для анализа данных построчно предназначен желтый цвет.
Сегодня вы познакомились с Быстрым анализом. Его полезно иметь в своем профессиональном арсенале. Еще им легко пользоваться.
Так же легко, как следовать правилу Трех П:
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Каждого, кто поставит 🧡 этой статье, ждет удачная неделя! Вангую🔝
Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.
Комментарии2
Владислав, большое спасибо за интересный и полезный пост! 🏆
Это всегда пожалуйста 😎
Еще и позитива на предстоящую неделю подкинул