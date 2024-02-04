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Финансовый анализ

✅ Для ленивых аналитиков. Быстрый анализ в Excel

Давно хотели освоить анализ данных в Excel? Прочитайте статью и познакомьтесь с Быстрым анализом. Очень полезное знакомство!
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✅ Для ленивых аналитиков. Быстрый анализ в Excel

Быстрый анализ в Excel позволяет существенно упростить выполнение рутинных операций. В результате чего у вас появится больше свободного времени. Которое можно использовать по своему усмотрению.

Отдыхать - не работать.

Вернемся к Быстрому анализу.

Выделите диапазон данных. В правом нижнем углу появится значок Быстрого анализа.

Функционал Быстрого анализа включает в себя самые необходимые инструменты для анализа и визуализации данных.

Спарклайны - упрощенные графики. Отлично визуализируют динамику данных.

Выбрав один из вариантов Быстрого анализа, вы сразу видите как будет выглядеть результат. Просто наведите курсор мыши на соответствующий элемент.

Форматирование. Просто наведите курсор мыши на значок и Excel покажет результат.

Анализ можно проводить как с данными по столбцам, так и с показателями в строках.

Действия со столбцами подсвечиваются синим цветом. Для анализа данных построчно предназначен желтый цвет.

Среднее значение за три года. Желтый цвет.

Сегодня вы познакомились с Быстрым анализом. Его полезно иметь в своем профессиональном арсенале. Еще им легко пользоваться.

Так же легко, как следовать правилу Трех П:

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Каждого, кто поставит 🧡 этой статье, ждет удачная неделя! Вангую🔝

Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.

Комментарии

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vladsavushkin
Финансовый анализ

✅ Для ленивых аналитиков. Быстрый анализ в Excel

Давно хотели освоить анализ данных в Excel? Прочитайте статью и познакомьтесь с Быстрым анализом. Очень полезное знакомство!

✅ Для ленивых аналитиков. Быстрый анализ в Excel
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