🔥Как остудить пыл разгоряченных коллег? Или начальника.

Есть масса причин для неадекватного поведения коллег в ваш адрес. Високосный год. Ретроградный меркурий, будь он неладен. В подобных ситуация есть два варианта развития событий. Вы начинаете эмоционально отвечать. Искра, буря, деструктив. Есть второй вариант. Конструктивный. Как же погасить разгорающееся из искры негативное пламя? Давайте узнаем.

Ситуация. К вам в кабинет врываются коллеги и начинают кричать что все пропало, горим, sos, полундра. Примеров таких тысяча миллионов.

В подобных ситуациях можно легко поплыть и повестись на поводу у разгоряченных коллег. Эмоции, знаете ли. Конструктива из подобных перепалок выходит ноль целых мало десятых. Как же изменить направление такой ситуации и задать ей продуктивный вектор? Попробуйте три простых приема.

Шепотом…

Попробуйте начать говорить на полтона тише, чем ваши оппоненты. В ответ на их доводы и аргументы. Еще лучше начните шептать.

Коллеги, добрый день. По напряжению ваших головых связок можно сделать вывод, что ситуация критическая…

На шепот реагируют. Шепот может раздражать. Отлично! Переключите внимание с проблемы, которую вам принесли, на себя. Это ваша задача.

Улыбнитесь.

Улыбка - первое, что вы замечаете у других. Улыбка может обескуражить. На улыбку реагируют. Чаще всего улыбкой в ответ.

Улыбнитесь. После того как коллеги обратили внимание на ваш шепот и притихли. Пытаясь разобрать вашу речь.

После улыбки кто-то и обнимашек может захотеть)))

Начните записывать.

После апперкота улыбкой ваши оппоненты практически в нокдауне. Осталось дело за малым. Возьмите бумагу, перо или карандаш и начните записывать. Что записывать? Спросите у остывших коллег.

Давайте по порядку. Что случилось? Чем я могу помочь?

Вопросами вы закидываете мяч на их сторону. Теперь ход за ними. Им надо продумать ответ на вопрос. Это требует времени. В этот момент вы можете продумывать свои дальнейшие ходы или задавать другие наводящие вопросы.

Записывайте ответы коллег. Даже если там все еще нет логики и смысла. Тем самым вы показываете, что вы серьезно относитесь к тому, с чем к вам прилетели коллеги. Что вам не все равно.

Позитивно-образовательный характер статьи призывает вас чаще улыбаться)

Улыбчивая неделя ждет каждого, кто поставит 🧡 этой статье. Владую🔝

Статья носит позитивно-поучительный

Владислав Савушкин, Управленческий учет👉Бухгалтерам. Экономистам. Предпринимателям👉Обращайтесь за советом.