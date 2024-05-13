⭐️Отличия Управленческого учета от Бухгалтерского

Отдохнули? Тогда вперед за новыми знаниями. Вас ждет цикл статей про Управленческий учет. Ответы на самые часто задаваемые вопросы. Все максимально просто, как 2х2. Давайте так и назовем статьи — Управленка 2х2. Подписывайтесь и поехали!

Они сошлись. Волна и камень,

Стихи и проза, лед и пламень

Не столь различны меж собой.

Салют, бизнес-сообщество😎 Кто встречал на полках книжных магазинов учебники “Бухгалтерский управленческий учет”? Я встречал, и это печально. А еще я побывал по обе стороны баррикад: был бухгалтером, а сейчас занимаюсь управленкой. Поэтому четко разделяю эти два вида учета. Уверен, что многие знают эти отличия, но повторение не бывает лишним. Поехали🚀

Параметры Бухгалтерский учет Управленческий учет Направление Прошлое. Констатация фактов свершившейся хозяйственной деятельности Будущее. Планирование, прогнозирование финансовой-хозяйственной деятельности в будущем. Финансовое моделирование. Пользователи данных Внешние: налоговая, статистика Внутренние: собственник и лица, принимающие решение Стандарты Жестко регламентирован. Формы и сроки представления отчетности устанавливаются извне. Формы отчетности и сроки ее представления задают внутренние пользователи. Данные должны обеспечивать оперативность и корректность принятия управленческих решений

Четвертое отличие - сроки представления отчетности. Для наглядности.

Бухгалтерский баланс представляется в налоговую 31 марта года, следующего за отчетным. На предприятие какие управленческие решения можно принять по данным трехмесячной давности?

Управленческие отчеты должны быть готовы через 3-5 дней после окончания отчетного периода. Управленческий баланс можно подготовить и 1 января. Актуальность данных может быть в районе восьмидесяти процентов. Для оперативности принятия решений этого бывает более, чем достаточно.

Какие еще отличия добавите? Пишите в комментарии.

Поставь ❤️ Добавь в Избранное⭐️ Подпишись на автора-эксперта на Клерке и в Tg-канале👈

Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.