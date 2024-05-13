⭐️Отличия Управленческого учета от Бухгалтерского

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Салют, бизнес-сообщество😎 Кто встречал на полках книжных магазинов учебники “Бухгалтерский управленческий учет”? Я встречал, и это печально. А еще я побывал по обе стороны баррикад: был бухгалтером, а сейчас занимаюсь управленкой. Поэтому четко разделяю эти два вида учета. Уверен, что многие знают эти отличия, но повторение не бывает лишним. Поехали🚀
Параметры
Бухгалтерский учет
Управленческий учет
Направление
Прошлое. Констатация фактов свершившейся хозяйственной деятельности
Будущее. Планирование, прогнозирование финансовой-хозяйственной деятельности в будущем. Финансовое моделирование.
Пользователи данных
Внешние: налоговая, статистика
Внутренние: собственник и лица, принимающие решение
Стандарты
Жестко регламентирован. Формы и сроки представления отчетности устанавливаются извне.
Формы отчетности и сроки ее представления задают внутренние пользователи. Данные должны обеспечивать оперативность и корректность принятия управленческих решений
Четвертое отличие - сроки представления отчетности. Для наглядности.
Бухгалтерский баланс представляется в налоговую 31 марта года, следующего за отчетным. На предприятие какие управленческие решения можно принять по данным трехмесячной давности?
Управленческие отчеты должны быть готовы через 3-5 дней после окончания отчетного периода. Управленческий баланс можно подготовить и 1 января. Актуальность данных может быть в районе восьмидесяти процентов. Для оперативности принятия решений этого бывает более, чем достаточно.
Какие еще отличия добавите? Пишите в комментарии.
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Владислав Савушкин, Бизнес-консультант👉Обращайтесь за советом.
Комментарии3
Глубина аналитики. В управленке она детализированнее).
Аналитика, согласен😉В бухгалтерии редко ее встретишь😏
пол + потолок / 16 в управленке никому ничем не грозит, ибо по непроверенным и не сверенным данным можно сформировать только относительно-приблизительные отчеты