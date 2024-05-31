🧠Пятничный мозгонапрягатель. Найди предметы

Расчет НДФЛ с выплат релокантам в 2024 году

Как быть, если штатный работник на дистанционке уехал за границу и продолжает выполнять трудовые функции? Нужно ли в этом случае учитывать наличие или отсутствие статуса резидента? Исполнять ли обязанности налогового агента? Рассмотрим, как обстоят дела с уплатой НДФЛ с сумм, выплачиваемых релокантам в 2024 году, и что изменится с 2025 года.