🧠Пятничный мозгонапрягатель. Найди предметы

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Про управленческий учет👈(тык)
Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
Найдите предметы на картинке.
Про управленческий учет👈(тык)
Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.
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Налоговая миграция — новое явление в российском бизнесе. Регионы конкурируют за налогоплательщиков, снижая ставку налога для ИП на УСН. Это вызвало не только рост числа индивидуальных предпринимателей, но и желание уже существующих предприятий перерегистрироваться в другом регионе. Как получают льготу и стоит ли овчинка выделки? Разберемся.
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Комментарии28
Всё нашла, а скунса никак не могу... Ой, нет, нашёлся!
Встретить скунса на пикнике) Что может быть интереснее?😄😄😄
Интереснее и приятнее - не встретить)))
Он просто спрятался. )
афигеть! Это ПЕРВОЕ что нашлось!
(если не считать сиськи-мороженого :) )
Оттуда и пицца недалеко ушла))
С воланчиком чуть с ума не сошла
Но обошлось... Вроде ))
Спрятали)))🙈
Хорошо спрятали )
Воланчик не вижу!😡
Изи ваще))))
Воланчик спрятался лучше, чем скунс))
Я только эти предмета и нашел)))
Я тоже всё нашла кроме воланчика. Думаю, может он просто улетел??🤣
... но обещал вернуться )))))
Запулили куда-то)
может на первой картинке? кстати, там тоже можно что-то поискать!
А, нет, нашла. Думала он летает, а он оказывается просто отдыхает)))