⭐️Система управленческого учета. Как внедрять?

Выстроить систему управленческого учета на предприятии очень просто. Потребуется лунный камень, сердцевина рога единорога, коготь гиппогрифа, туман, зелье Счастья. Без этого не обойтись. Но есть еще один ингредиент. Секретный. Хотите узнать какой именно? Тогда читайте статью.

Почему система управленческого учета важна для бизнеса?

Системный бизнес - это состояние предприятия, в котором в каждый момент времени известно, что нужно делать для решения любой задачи, направленной на увеличение оборота и объема производства

Управленческий учет - это инструмент, который помогает эффективно управлять бизнесом. Что представляет из себя эффективное управление бизнесом? Это действия, которые повторяются во времени.

Постановка целей (четкая, достижимая).

Планирование.

Исполнение.

Контроль (ответственные за результат).

Анализ (точно все идет по плану?).

Управленческое воздействия (тут подстучать, там подкрутить).

Корректировка (скорректировали план - движемся дальше).



Что связывает всё это воедино? Информация. Управленческий учет обеспечивает быстрый доступ к нужной в данный момент информации для принятия управленческого решения. А обладание информацией может способствовать много чему интересному.

Этапы внедрения системы Управленческого учета.

Внедрять УУ с одной стороны просто, так как есть алгоритм действий.

Разработка финансовой структуры. Выделение бизнес-единиц (направления, продукты). Не всегда стоит начинать с этого. Если кризис, то лучше со сбора данных и анализа. Разработка отчетных форм. Три основных (PnL, Баланс, ДДС), статьи доходов и расходов. Разработка вспомогательных отчетов (при необходимости). Сбор факта за предыдущие периоды (в идеале — анализ). Планирование. На основе анализа данных за прошлые периоды. Назначение ответственных. Один их самых сложных пунктов. Регламентация. Инструмент создания системности. Помогает встраивать людей в процессы, а не подстраивать процессы под людей. Уникальные сотрудники знаете ли такое себе для бизнеса. Контроль план-факта, анализ отклонений. Разработка системы KPI (при необходимости). Дашборды (можно графики; ключевые цифры). Автоматизация (не автоматизируйте хаос).

Проработав пункты 2, 3 и 5 вы уже повысите эффективность вашего бизнеса на 80%. Принцип Парето, против него не попрешь.

Это было легко. Теперь о сложном. Нужна вовлеченность собственника и сотрудников. Нельзя вылечить больной зуб без пациента.

— Что важно знать, чтобы грамотно внедрить управленческий учет? Важно понимать, для чего внедряется система управленческого учета. Собственнику бизнеса важно знать ответ на этот вопрос. Если четкого ответа нет, то весь процесс внедрения превратится в слив денег и времени. Из интервью👈(тык)

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Владислав Савушкин, Управленческий учет Производственных предприятий👉Обращайтесь за советом.